Жители РФ трудятся в вечернее время и по выходным, чтобы не откладывать «на потом»

Как сообщает RT, россияне перерабатывают по разным причинам. Для 34% опрошенных это ответственная должность, 22% участников исследования признались в желании не откладывать задачи для сохранения высокого качества работы, и 18% респондентов заявили, что тратят личное время на решение вопросов, находящихся в компетенции других специалистов.