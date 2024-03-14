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Published Сегодня, 18:49

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

Жители РФ трудятся в вечернее время и по выходным, чтобы не откладывать «на потом»

Жители РФ трудятся в вечернее время и по выходным, чтобы не откладывать «на потом»

14 марта 2024, 18:49
Фото: Изображение Midjourney
Согласно статистике, полученной исследовательским центром «Зарплата.ру» в результате опроса, 81% респондентов несколько дней в неделю работают сверх нормы, продолжая трудиться после окончания рабочего дня. А 19% опрошенных и вовсе практикуют такой подход ежедневно.

При этом, в выходные дни 71% респондентов тоже работают: 22% из них — каждую неделю, и 49% — раз в месяц. Еще 27% участников опроса решают рабочие вопросы в период отпуска.

Как сообщает RT, россияне перерабатывают по разным причинам. Для 34% опрошенных это ответственная должность, 22% участников исследования признались в желании не откладывать задачи для сохранения высокого качества работы, и 18% респондентов заявили, что тратят личное время на решение вопросов, находящихся в компетенции других специалистов.

При этом 8% участников опроса отметили размытость границ трудового дня по причине удаленного формата работы, собственный перфекционизм признали 5% опрошенных, а в неумении планировать время признались 2%. О страхе быть уволенным заявил только 1% участников исследования.

Лишь 58% перерабатывающих респондентов получают доплату за сверхурочный труд. Соответственно, 42% — бесплатно трудятся сверхурочно.

Участниками опроса стали 2,3 тыс. работающих граждан 18-55 лет во всех федеральных округах РФ.

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