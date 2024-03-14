Жители РФ трудятся в вечернее время и по выходным, чтобы не откладывать «на потом»

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
При этом, в выходные дни 71% респондентов тоже работают: 22% из них — каждую неделю, и 49% — раз в месяц. Еще 27% участников опроса решают рабочие вопросы в период отпуска.
Как сообщает RT, россияне перерабатывают по разным причинам. Для 34% опрошенных это ответственная должность, 22% участников исследования признались в желании не откладывать задачи для сохранения высокого качества работы, и 18% респондентов заявили, что тратят личное время на решение вопросов, находящихся в компетенции других специалистов.
При этом 8% участников опроса отметили размытость границ трудового дня по причине удаленного формата работы, собственный перфекционизм признали 5% опрошенных, а в неумении планировать время признались 2%. О страхе быть уволенным заявил только 1% участников исследования.
Лишь 58% перерабатывающих респондентов получают доплату за сверхурочный труд. Соответственно, 42% — бесплатно трудятся сверхурочно.
Участниками опроса стали 2,3 тыс. работающих граждан 18-55 лет во всех федеральных округах РФ.