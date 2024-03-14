Жители Башкирии смогут чаще летать в Азербайджан

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Полеты из аэропорта Уфы в столицу Азербайджана — Баку возобновятся с 4 апреля. Авиарейсы будут выполняться по четвергам на самолётах Sukhoi Superjet 100. Вылет в 11.00 по местному времени. Время в пути займет 2 часа 40 минут.
— Программу полетов из Уфы в Баку продолжают авиакомпании Azerbaijan Airlines и Utair, — отметили в пресс-службе аэропорта.
Напомним, ранее стало известно, что в марте Уфа возобновила авиасобщение с Владикавказом. Рейсы авикомпания «Ираэро» будут выполняются дважды в неделю — по понедельникам и четвергам в 08.10 по местному времени.