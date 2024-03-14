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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

С 4 апреля увеличится количество рейсов из Уфы в Баку

Жители Башкирии смогут чаще летать в Азербайджан

14 марта 2024, 10:44
Фото: 1MI

С 4 апреля увеличится количество рейсов из Уфы в Баку

Подробности о новом авиарейсе раскрыли в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

Полеты из аэропорта Уфы в столицу Азербайджана — Баку возобновятся с 4 апреля. Авиарейсы будут выполняться по четвергам на самолётах Sukhoi Superjet 100. Вылет в 11.00 по местному времени. Время в пути займет 2 часа 40 минут.

— Программу полетов из Уфы в Баку продолжают авиакомпании Azerbaijan Airlines и Utair, — отметили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, ранее стало известно, что в марте Уфа возобновила авиасобщение с Владикавказом. Рейсы авикомпания «Ираэро» будут выполняются дважды в неделю — по понедельникам и четвергам в 08.10 по местному времени.

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