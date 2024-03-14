Жители Башкирии смогут чаще летать в Азербайджан

Полеты из аэропорта Уфы в столицу Азербайджана — Баку возобновятся с 4 апреля. Авиарейсы будут выполняться по четвергам на самолётах Sukhoi Superjet 100. Вылет в 11.00 по местному времени. Время в пути займет 2 часа 40 минут.