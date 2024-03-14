Жевательную резинку следует использовать не дольше десяти минут

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Она отметила, что жевание жвачки имеет свои пользу и положительные эффекты, такие как очищение полости рта, устранение неприятного запаха, стимуляция пищеварения и снятие стресса.
Однако врач рекомендует ограничивать время употребления жвачки до 7—10 минут. По ее мнению, продолжительное жевание может привести к болям в челюсти, головным болям и повреждению эмали зубов, что в конечном итоге может привести к их износу. Кроме того, чрезмерное потребление жевательной резинки может оказать негативное воздействие на пищеварительную систему, пишет RT.
Следует отметить, что регулярное использование жвачки также может быть связано с увеличением риска развития синдрома раздраженного кишечника и других желудочно-кишечных проблем. Поэтому важно соблюдать умеренность при употреблении жвачки и обратить внимание на ее состав, предпочитая варианты без сахара и искусственных добавок.