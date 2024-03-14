Жевательную резинку следует использовать не дольше десяти минут

Однако врач рекомендует ограничивать время употребления жвачки до 7—10 минут. По ее мнению, продолжительное жевание может привести к болям в челюсти, головным болям и повреждению эмали зубов, что в конечном итоге может привести к их износу. Кроме того, чрезмерное потребление жевательной резинки может оказать негативное воздействие на пищеварительную систему, пишет RT.