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Жевательную резинку следует использовать не дольше десяти минут

Жевательную резинку следует использовать не дольше десяти минут

14 марта 2024, 09:20
Фото: 1MI
Доктор Александра Разарёнова, специалист по диетологии, гастроэнтерологии и терапии, выразила озабоченность по поводу длительного употребления жевательной резинки.

Она отметила, что жевание жвачки имеет свои пользу и положительные эффекты, такие как очищение полости рта, устранение неприятного запаха, стимуляция пищеварения и снятие стресса.

Однако врач рекомендует ограничивать время употребления жвачки до 7—10 минут. По ее мнению, продолжительное жевание может привести к болям в челюсти, головным болям и повреждению эмали зубов, что в конечном итоге может привести к их износу. Кроме того, чрезмерное потребление жевательной резинки может оказать негативное воздействие на пищеварительную систему, пишет RT.

Следует отметить, что регулярное использование жвачки также может быть связано с увеличением риска развития синдрома раздраженного кишечника и других желудочно-кишечных проблем. Поэтому важно соблюдать умеренность при употреблении жвачки и обратить внимание на ее состав, предпочитая варианты без сахара и искусственных добавок.

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