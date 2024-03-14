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Published Сегодня, 18:57

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

За совершение терактов краснодарцу обещали 180 тысяч

За совершение терактов краснодарцу обещали 180 тысяч

14 марта 2024, 18:57
Фото: Изображение Midjourney
За проведение террористических актов на гражданской инфраструктуре Брянского региона жителю Краснодарского края предложили 180 тысяч рублей и европаспорт.

Как сообщили RT близкие 21-летнего мужчины, он вел какие-то переговоры в мессенджерах, после чего объявил родным о переезде в Белгород — якобы по работе.

Однако молодой человек отправился в Брянск, где получил от кураторов взрывные устройства для подрыва местных энергообъектов. В последний момент мужчина испугался осуществлять задуманное. Во время контактов с заказчиками, которые требовали от него взять новую партию взрывчатки, его задержали спецслужбы.

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