За совершение терактов краснодарцу обещали 180 тысяч

Однако молодой человек отправился в Брянск, где получил от кураторов взрывные устройства для подрыва местных энергообъектов. В последний момент мужчина испугался осуществлять задуманное. Во время контактов с заказчиками, которые требовали от него взять новую партию взрывчатки, его задержали спецслужбы.