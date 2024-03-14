За совершение терактов краснодарцу обещали 180 тысяч

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Как сообщили RT близкие 21-летнего мужчины, он вел какие-то переговоры в мессенджерах, после чего объявил родным о переезде в Белгород — якобы по работе.
Однако молодой человек отправился в Брянск, где получил от кураторов взрывные устройства для подрыва местных энергообъектов. В последний момент мужчина испугался осуществлять задуманное. Во время контактов с заказчиками, которые требовали от него взять новую партию взрывчатки, его задержали спецслужбы.