В уфимском Сипайлово трактор засыпал въезд во двор

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В микрорайоне Сипайлово основной въезд во дворы нескольких домов по улице Жукова оказался завален снегом. Фотографией неприятного казуса люди поделились в одном из городских телеграм-каналов.
По словам автора, речь идет о дворе многоэтажек по М. Жукова, 2, 2/2 и 2/10. Уфимец утверждает, якобы жильцы соседнего дома самостоятельно заказали трактор и попросили засыпать проезд.
«Жильцы дома 2/9, завалившие основной проезд, заявляют, что это было сделано для того, чтобы под их окнами не ездили машины с соседних дворов и не мешали им», — подписал фотографию автор.
Уфимец также посетовал на то, что водители оставляли заявку в соответствующие органы, однаку снежную гору так никто и не расчистил.