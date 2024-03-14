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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

«Чтоб не мешали»: в Уфе жильцы наняли трактор и засыпали дорогу большим сугробом

В уфимском Сипайлово трактор засыпал въезд во двор

14 марта 2024, 14:08
Фото: Telegram/Ufa_rb

«Чтоб не мешали»: в Уфе жильцы наняли трактор и засыпали дорогу большим сугробом

Людям приходится делать огромный крюк, чтобы проехать к дому.

В микрорайоне Сипайлово основной въезд во дворы нескольких домов по улице Жукова оказался завален снегом. Фотографией неприятного казуса люди поделились в одном из городских телеграм-каналов.

По словам автора, речь идет о дворе многоэтажек по М. Жукова, 2, 2/2 и 2/10. Уфимец утверждает, якобы жильцы соседнего дома самостоятельно заказали трактор и попросили засыпать проезд.

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«Жильцы дома 2/9, завалившие основной проезд, заявляют, что это было сделано для того, чтобы под их окнами не ездили машины с соседних дворов и не мешали им», — подписал фотографию автор.

Уфимец также посетовал на то, что водители оставляли заявку в соответствующие органы, однаку снежную гору так никто и не расчистил.

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