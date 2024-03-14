В Уфе отремонтируют признанное ОКН здание Министерства культуры

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Положительное заключение экспертизы получил проект сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Фека» по адресу Революционная, 18 в Уфе. Экпертиза проводилась компанией ООО «Маковей», сообщается на официальном портале республики для общественного обсуждения.
В рамках проекта работ по сохранению ОКН предполагается замена кровли, реставрация кладки кирпича в районе цоколя, на стенах и на карнизе, замена поврежденного слоя штукатурки на участках фасада, ремонт трещин, усиление бетонного перекрытия, восстановление системы отвода воды с кровли.
Согласно документам на сайте, разработкой проектной документации занималась компания «Альбит». Соответствующий контракт с ней ранее заключило Хозяйственное управление Башкирии.
напомним, ранее стала известно, что ООО «Альбит» стала подрядчиком ремонтных работ в здании признанного памятником истории и культуры кинотеатра «Победа». В рамках комплексного ремонта здания планируется провести замену дверей, окон, полов, а также электромонтажные работы, ремонт систем отопления, вентиляции, водоснабжения и др. Экстерьер памятника также отремонтируют. В частности, планируется обновить его фасад и внешние декоративные элементы.