В Уфе отремонтируют признанное ОКН здание Министерства культуры

напомним, ранее стала известно, что ООО «Альбит» стала подрядчиком ремонтных работ в здании признанного памятником истории и культуры кинотеатра «Победа». В рамках комплексного ремонта здания планируется провести замену дверей, окон, полов, а также электромонтажные работы, ремонт систем отопления, вентиляции, водоснабжения и др. Экстерьер памятника также отремонтируют. В частности, планируется обновить его фасад и внешние декоративные элементы.