В тот день, когда ты мне приснился: в Уфу приезжает певица Алсу

Поздравить уфимский нефтяной университет с 75-летним юбилеем приедут первый вице-президент НК «Лукойл» Ралиф Сафин вместе с дочерью, культовой певицей нулевых — Алсу. Мероприятие пройдет в пятницу, 15 марта, в 16.00 во Дворце молодежи УГНТУ.



Как сообщили в университете, Ралиф Рафилович не смог присутствовать на торжественных юбилейных мероприятиях УГНТУ в конце 2023 года, но связь с родным вузом для него очень важна. К слову, Сафин является почетным выпускником вуза.