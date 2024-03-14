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Певица Алсу приедет поздравить уфимский вуз с юбилеем

В тот день, когда ты мне приснился: в Уфу приезжает певица Алсу

14 марта 2024, 10:00
Фото: Алсу/ VK.com

Певица Алсу приедет поздравить уфимский вуз с юбилеем

Певица посетит башкирскую столицу вместе с отцом — почетным выпускником УГНТУ Ралифом Сафиным.

Поздравить уфимский нефтяной университет с 75-летним юбилеем приедут первый вице-президент НК «Лукойл» Ралиф Сафин вместе с дочерью, культовой певицей нулевых — Алсу. Мероприятие пройдет в пятницу, 15 марта, в 16.00 во Дворце молодежи УГНТУ.

Как сообщили в университете, Ралиф Рафилович не смог присутствовать на торжественных юбилейных мероприятиях УГНТУ в конце 2023 года, но связь с родным вузом для него очень важна. К слову, Сафин является почетным выпускником вуза.

Гостей мероприятия ждут подарки — рояль и праздничный концерт. Специальным участником концертной программы станет Алсу Ралифовна Сафина — заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Башкортостан и Республики Татарстан.

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