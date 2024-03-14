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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

Минивэн с семьей из Башкирии попал в страшное ДТП с фурой

В Свердловской области фура протаранила машину с жителями Башкирии

14 марта 2024, 06:27
Фото: ГИБДД Свердловской области

Минивэн с семьей из Башкирии попал в страшное ДТП с фурой

В аварии пострадали семеро человек.

На трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области произошло ДТП с фурой и Toyota Alphard. Об этом сообщили в ГИБДД региона. Известно, что за рулем японской иномарки находился житель Башкирии, ехавший с семьей и знакомыми в Тюмень.

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По данным Госавтоинспекции, управляший «Тойотой» мужчина не убедился в безопасности, когда совершал поворот. В результате грузовик Hongyan протаранил минивэн. Водителя иномарки и шестерых пассажиров доставили в больницу. Известно, что среди пострадавших — годовалый ребенок.

«По факту ДТП в Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, органами внутренних дел проведится проверка», — гласит сообщение правоохранителей.

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#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Новости Башкирии
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