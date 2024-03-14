В Свердловской области фура протаранила машину с жителями Башкирии

На трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области произошло ДТП с фурой и Toyota Alphard. Об этом сообщили в ГИБДД региона. Известно, что за рулем японской иномарки находился житель Башкирии, ехавший с семьей и знакомыми в Тюмень.