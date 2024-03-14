В России изменили требования по ипотеке: как это повлияет на рынок недвижимости?

Коэффициенты риска становятся ограничениями, которые не позволяют банкам выдавать займы клиентам, если решат, что у клиентов могут возникнуть трудности с выплатой кредита. Как правило, это те, кто уже закредитован и при этом берет потребительский кредит для первоначального взноса за жилье.