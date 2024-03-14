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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В России изменили требования по ипотеке: как это повлияет на рынок недвижимости?

В России изменили требования по ипотеке: как это повлияет на рынок недвижимости?

14 марта 2024, 12:44
Фото: 1MI

В России изменили требования по ипотеке: как это повлияет на рынок недвижимости?

С марта 2024 года в России вступили в силу поправки к правилам оформления ипотеки. Рассказываем, как это будет работать и какие слои населения затронет.

С 1 марта в России действует повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотеке.

Что это означает?

Банк при выдаче ипотечного кредита всегда оценивает риски невозврата выданных средств, поэтому полностью проверяет потенциального клиента — кредитную историю, доходы, род деятельности и т. д.

Коэффициенты риска становятся ограничениями, которые не позволяют банкам выдавать займы клиентам, если решат, что у клиентов могут возникнуть трудности с выплатой кредита. Как правило, это те, кто уже закредитован и при этом берет потребительский кредит для первоначального взноса за жилье.

Как это повлияет на выдачу ипотеки?

Требование Центробанка повысить надбавки повлияет на рост суммы, которую банк должен выдать клиенту. Это невыгодно банкам, поскольку повлечет больше отказов в ипотечном кредитовании клиентам из категории риска. В этом плане ЦБ стремится уменьшить закредитованность физлиц и одновременно повышает устойчивость банков, способствует сохранению активов и ограничивает возможности сомнительных сделок.

Очевидно, это очень скоро скажется на рынке недвижимости в целом. В частности, объем сделок с ипотекой, в т. ч. льготной, может упасть — согласно прогнозам, примерно на треть. Вместе с тем ожидается, что у застройщиков в сегменте новостроек могут появиться новые инструменты продаж.

Подробнее — в материале Newia.

#Общество#Андрей Королев
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