В России изменили требования по ипотеке: как это повлияет на рынок недвижимости?

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
С 1 марта в России действует повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотеке.
Банк при выдаче ипотечного кредита всегда оценивает риски невозврата выданных средств, поэтому полностью проверяет потенциального клиента — кредитную историю, доходы, род деятельности и т. д.
Коэффициенты риска становятся ограничениями, которые не позволяют банкам выдавать займы клиентам, если решат, что у клиентов могут возникнуть трудности с выплатой кредита. Как правило, это те, кто уже закредитован и при этом берет потребительский кредит для первоначального взноса за жилье.
Требование Центробанка повысить надбавки повлияет на рост суммы, которую банк должен выдать клиенту. Это невыгодно банкам, поскольку повлечет больше отказов в ипотечном кредитовании клиентам из категории риска. В этом плане ЦБ стремится уменьшить закредитованность физлиц и одновременно повышает устойчивость банков, способствует сохранению активов и ограничивает возможности сомнительных сделок.
Очевидно, это очень скоро скажется на рынке недвижимости в целом. В частности, объем сделок с ипотекой, в т. ч. льготной, может упасть — согласно прогнозам, примерно на треть. Вместе с тем ожидается, что у застройщиков в сегменте новостроек могут появиться новые инструменты продаж.
Подробнее — в материале Newia.