В РФ появился абсолютно автономный дронопорт, умеющий проводить анализ информации

Согласно заявлению Николая Ряшина, гендиректора «Русдронопорта», сейчас отмечается повышение клиентского интереса к наиболее автономным разработкам. В порт был интегрирован модуль с ИИ, и благодаря этому в нужный момент беспилотник автоматически покидает станцию для выполнения своего задания. В частности, это может быть мониторинг объекта. Дрон не просто демонстрирует нам картинку онлайн и производит автосбор данных — он также в автоматическом режиме их анализирует.