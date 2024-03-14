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Published Сегодня, 18:47

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Updated Сегодня, 18:48

В РФ появился абсолютно автономный дронопорт, умеющий проводить анализ информации

В РФ появился абсолютно автономный дронопорт, умеющий проводить анализ информации

14 марта 2024, 18:47
Фото: 1MI
В РФ эксперты представили абсолютно автономную станцию, способную к проведению самостоятельного анализа информации. Представители пресс-службы Платформы НТИ рассказали, что техническая инновация создавалась в основном для проведения мониторинга объектов.

Известно, что создатель роботизированных портов для БПЛА «Русдронопорт» задействовал в своей разработке возможности искусственного интеллекта. Так пользователи дронопортов могут производить абсолютно вылеты дронов автономно без необходимости наличия внешнего пилота. При этом в авторежиме проводится масштабный анализ данных, передаваемых с беспилотников.

Дронопорт — уникальная автостанция для обеспечения работы БПЛА. Благодаря данной разработке беспилотник, «живущий» в ней, может вылететь на выполнение задачи не только по операторской команде, но и при необходимости. Немаловажно и то, что оператор БПЛА в этот момент может дислоцироваться в любом регионе России, пишет RT.

Согласно заявлению Николая Ряшина, гендиректора «Русдронопорта», сейчас отмечается повышение клиентского интереса к наиболее автономным разработкам. В порт был интегрирован модуль с ИИ, и благодаря этому в нужный момент беспилотник автоматически покидает станцию для выполнения своего задания. В частности, это может быть мониторинг объекта. Дрон не просто демонстрирует нам картинку онлайн и производит автосбор данных — он также в автоматическом режиме их анализирует.

Эксперт убежден, что данное решение будет пользоваться огромной популярностью на промпредприятиях и критически значимых инфраструктурных объектах, на которых обеспечиваются беспрерывные охрана и осмотр территории.

Обычный вариант дронопорта можно приобрести за 3,5 млн рублей и более. А обновленная версия, в которую входят российский БПЛА и модули ИИ, обойдется покупателю приблизительно на 30% дороже.

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