В РФ появился абсолютно автономный дронопорт, умеющий проводить анализ информации

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Известно, что создатель роботизированных портов для БПЛА «Русдронопорт» задействовал в своей разработке возможности искусственного интеллекта. Так пользователи дронопортов могут производить абсолютно вылеты дронов автономно без необходимости наличия внешнего пилота. При этом в авторежиме проводится масштабный анализ данных, передаваемых с беспилотников.
Дронопорт — уникальная автостанция для обеспечения работы БПЛА. Благодаря данной разработке беспилотник, «живущий» в ней, может вылететь на выполнение задачи не только по операторской команде, но и при необходимости. Немаловажно и то, что оператор БПЛА в этот момент может дислоцироваться в любом регионе России, пишет RT.
Согласно заявлению Николая Ряшина, гендиректора «Русдронопорта», сейчас отмечается повышение клиентского интереса к наиболее автономным разработкам. В порт был интегрирован модуль с ИИ, и благодаря этому в нужный момент беспилотник автоматически покидает станцию для выполнения своего задания. В частности, это может быть мониторинг объекта. Дрон не просто демонстрирует нам картинку онлайн и производит автосбор данных — он также в автоматическом режиме их анализирует.
Эксперт убежден, что данное решение будет пользоваться огромной популярностью на промпредприятиях и критически значимых инфраструктурных объектах, на которых обеспечиваются беспрерывные охрана и осмотр территории.
Обычный вариант дронопорта можно приобрести за 3,5 млн рублей и более. А обновленная версия, в которую входят российский БПЛА и модули ИИ, обойдется покупателю приблизительно на 30% дороже.