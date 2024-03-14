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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Пролет неопознанного беспилотника заметили в небе над Башкирией

В небе над Башкирией заметили неопознанный БПЛА

14 марта 2024, 11:22
Фото: 1MI

Пролет неопознанного беспилотника заметили в небе над Башкирией

Подробности сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Неопознанный БПЛА заметили в небе над селом Амитово в Башкирии.

Так, около 12:30 по местному времени пилот аэростата с бортовым номером RA2106G доложил руководителю полетов о том, что заметил в небе неопознанный беспилотный летательный аппарат светлого цвета. Беспилотник двигался на высоте около 1000 футов.

Проверки выявили отсутствие каких-либо санкционированных запусков беспилотников в данном районе.

— Нарушение порядка ИВП ст. 172 П. А. Информация доведена до органов ПВО, МВД. Сигнал режим не объявлялся, — сообщает телеграм-канал.

Напомним, ранее под атаку дрона-камикадзе попал гуманитарный конвой из Башкирии. Инцидент произошел в окрестностях Донецка. В одном из автомобилей на момент налета дрона находился депутат регионального Госсобрания Фарит Гумеров.

Подвергшийся атаке беспилотника депутат из Башкирии рассказал о случившемся
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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Авиация#Азамат Нухов#Беспилотник
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