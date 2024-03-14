В небе над Башкирией заметили неопознанный БПЛА

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Неопознанный БПЛА заметили в небе над селом Амитово в Башкирии.
Так, около 12:30 по местному времени пилот аэростата с бортовым номером RA2106G доложил руководителю полетов о том, что заметил в небе неопознанный беспилотный летательный аппарат светлого цвета. Беспилотник двигался на высоте около 1000 футов.
Проверки выявили отсутствие каких-либо санкционированных запусков беспилотников в данном районе.
— Нарушение порядка ИВП ст. 172 П. А. Информация доведена до органов ПВО, МВД. Сигнал режим не объявлялся, — сообщает телеграм-канал.
Напомним, ранее под атаку дрона-камикадзе попал гуманитарный конвой из Башкирии. Инцидент произошел в окрестностях Донецка. В одном из автомобилей на момент налета дрона находился депутат регионального Госсобрания Фарит Гумеров.