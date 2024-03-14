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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Гостехнадзор Башкирии станет государственным комитетом

В Башкирии учредят новый госкомитет

14 марта 2024, 14:31
Фото: FreePik

Гостехнадзор Башкирии станет государственным комитетом

Соответствующий указ подписал Хабиров.

Гостехнадзор Башкирии преобразуют в государственный комитет, следует из указа главы региона Радия Хабирова на сайте правовой информации.

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Должность начальника государственной инспекции соответственно будет переименована на председателя госкомитета. Сейчас ведомство возглавляет Урал Искандаров.

Правительству поручили подготовить положение о новом ведомстве. Отметим, инспекция занимается надзором за состоянием тракторов и самоходных дорожно-строительных машин.

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#Политика#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт
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