В Башкирии учредят новый госкомитет

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Гостехнадзор Башкирии преобразуют в государственный комитет, следует из указа главы региона Радия Хабирова на сайте правовой информации.
Должность начальника государственной инспекции соответственно будет переименована на председателя госкомитета. Сейчас ведомство возглавляет Урал Искандаров.
Правительству поручили подготовить положение о новом ведомстве. Отметим, инспекция занимается надзором за состоянием тракторов и самоходных дорожно-строительных машин.