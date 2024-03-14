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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

В Башкирии сотрудников заставляли отдавать часть зарплаты на благотворительность

В Башкирии работников заставляли сдавать на благотворительность

14 марта 2024, 05:08
Фото: FreePik

В Башкирии сотрудников заставляли отдавать часть зарплаты на благотворительность

В организацию пришли с проверкой надзорные органы.

Сотрудников Хозяйственного управления Уфимского района Башкирии понуждали отдавать часть зарплаты в благотворительный фонд поддержки и развития муниципалитета. Об этом сообщили в Гострудинспекции республики.

Как выяснил надзорный орган, начальство заставляло сотрудников подписывать заявление о ежемесячном удержании 500 рублей из заработной платы для перевода денег в фонд.

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В инспекции сообщили, что в адрес организации внесли представление.

«Организации предписано обеспечить соблюдение требований статьи 137 ТК РФ, которой установлен закрытый перечень оснований для удержаний из заработной платы. Производить иные удержания, а также понуждать сотрудников дать письменное согласие на это, работодатель не вправе», — гласит комментарий ведомства.

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