В Башкирии работников заставляли сдавать на благотворительность

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Сотрудников Хозяйственного управления Уфимского района Башкирии понуждали отдавать часть зарплаты в благотворительный фонд поддержки и развития муниципалитета. Об этом сообщили в Гострудинспекции республики.
Как выяснил надзорный орган, начальство заставляло сотрудников подписывать заявление о ежемесячном удержании 500 рублей из заработной платы для перевода денег в фонд.
В инспекции сообщили, что в адрес организации внесли представление.
«Организации предписано обеспечить соблюдение требований статьи 137 ТК РФ, которой установлен закрытый перечень оснований для удержаний из заработной платы. Производить иные удержания, а также понуждать сотрудников дать письменное согласие на это, работодатель не вправе», — гласит комментарий ведомства.