В Башкирии работников заставляли сдавать на благотворительность

«Организации предписано обеспечить соблюдение требований статьи 137 ТК РФ, которой установлен закрытый перечень оснований для удержаний из заработной платы. Производить иные удержания, а также понуждать сотрудников дать письменное согласие на это, работодатель не вправе», — гласит комментарий ведомства.