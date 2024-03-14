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Posted 14 марта, 07:00

Published 14 марта, 07:00

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

В Башкирии программа «Стимул» поможет ввести 1 млн квадратных метров нового жилья

В Башкирии программа «Стимул» поможет ввести 1 млн квадратных метров нового жилья

14 марта 2024, 07:00
Фото: 1MI
За последние пять лет по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» в республике построено 24 объекта дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры.

— В Башкортостане введено более 14 млн квадратных метров жилья, из которых 2,8 млн «квадратов» возведено в рамках программы стимулирования развития жилищного строительства. В Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате, Октябрьском и Уфимском районе появились 18 новых дорог, четыре линейных объекта инженерной инфраструктуры, школа, энергоцентр. Обеспечение необходимой инфраструктурой позволяет возводить новые жилые районы, повышая качество жизни, — отметил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

В минувшем году по программе «Стимул» построены дороги в Демском и Октябрьском районах Уфы протяженностью 1,5 километра. В селе Булгаково Уфимского района введена новая школа на 825 мест. В городе Октябрьском запущены энергоцентр и водопровод протяженностью 2,7 километра, в Салавате построен магистральный коллектор ливневой канализации.

Сейчас по программе ведется строительство еще девяти объектов инфраструктуры в Уфе, Октябрьском, Салавате и Уфимском районе. Это канализационная насосная станция «Затон-Восточный» и канализационный коллектор в Ленинском районе Уфы, водовод в Кировском, Ленинском и Демском районах, новые дороги в Демском, Октябрьском и Ленинском районах, городе Октябрьском. Запуск объектов позволит ввести 1,18 млн квадратных метров нового жилья.

Добавим, что Башкирия является лидером по привлечению средств в рамках программы «Стимул». Объем финансирования составил 20 млрд рублей, из которых 13 млрд рублей — из федерального бюджета.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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