В Башкирии программа «Стимул» поможет ввести 1 млн квадратных метров нового жилья

Сейчас по программе ведется строительство еще девяти объектов инфраструктуры в Уфе, Октябрьском, Салавате и Уфимском районе. Это канализационная насосная станция «Затон-Восточный» и канализационный коллектор в Ленинском районе Уфы, водовод в Кировском, Ленинском и Демском районах, новые дороги в Демском, Октябрьском и Ленинском районах, городе Октябрьском. Запуск объектов позволит ввести 1,18 млн квадратных метров нового жилья.