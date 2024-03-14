В Башкирии 14-летняя девочка забеременела от 29-летнего мужчины

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В Башкирии диагностировали беремененность у 14-летней девочки. Об это со ссылкой на источник сообщает «КП-Уфа». В каком именно районе региона это произошло — издание не уточняет.
Как пояснил собеседник, на учет школьница встала только в этом месяце, сейчас ей исполнилось уже 15 лет. По данным источника, в сентябре минувшего года девочка вступила в интимную связь с 29-летним мужчиной.
Предполагаемый отец сейчас находится в командировке. Информацию о беременной девочке уже передали в отдел по делам несовершеннолетних. Отметим, что мужчину за половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста, могут привлечь по уголовной статье.