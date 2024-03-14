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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Башкирии девочка забеременела в 14 лет

В Башкирии 14-летняя девочка забеременела от 29-летнего мужчины

14 марта 2024, 06:05
Фото: FreePik

В Башкирии девочка забеременела в 14 лет

Выяснилось, что отец — 29-летний мужчина.

В Башкирии диагностировали беремененность у 14-летней девочки. Об это со ссылкой на источник сообщает «КП-Уфа». В каком именно районе региона это произошло — издание не уточняет.

Как пояснил собеседник, на учет школьница встала только в этом месяце, сейчас ей исполнилось уже 15 лет. По данным источника, в сентябре минувшего года девочка вступила в интимную связь с 29-летним мужчиной.

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Предполагаемый отец сейчас находится в командировке. Информацию о беременной девочке уже передали в отдел по делам несовершеннолетних. Отметим, что мужчину за половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста, могут привлечь по уголовной статье.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии
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