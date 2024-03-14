Учёные выяснили, что киберспортсменам тоже нужен отдых после турниров

Сообщается о проведении сразу двух исследований. Одно из них фиксировало нейрофизические показатели у профессиональных киберспортсменов и обычных геймеров — их ровесников, во время игр. В рамках второго замеряли сердечный ритм у геймеров во время турнира и у студентов-физкультурников, во время сдачи сессии. Оказалось, что напряжение геймеров и студентов в этих случаях одинаковое. По мнению учёных, это доказывает необходимость отдыха для киберспортсменов, пишет RT.