Учёные выяснили, что киберспортсменам тоже нужен отдых после турниров

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Сообщается о проведении сразу двух исследований. Одно из них фиксировало нейрофизические показатели у профессиональных киберспортсменов и обычных геймеров — их ровесников, во время игр. В рамках второго замеряли сердечный ритм у геймеров во время турнира и у студентов-физкультурников, во время сдачи сессии. Оказалось, что напряжение геймеров и студентов в этих случаях одинаковое. По мнению учёных, это доказывает необходимость отдыха для киберспортсменов, пишет RT.
Следует отметить, что ранее почти не проводились исследования, целью которых было изучение необходимости отдыха для киберспортсменов. При этом учёные подчёркивают, что участники виртуальных соревнований редко думают о том, что они тоже устают на соревнованиях и нуждаются в отдыхе.
Авторы исследования намерены продолжать его. Теперь они намерены выяснить — сколько должен длиться период восстановления для киберспортсменов и каковы оптимальные форматы восстановления.