У Гостиного Двора в Уфе заметили косулю

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В центре Уфы снова заметили косулю — в одном из городских телеграм-каналов появились кадры очевидца.
«Олень!», — сопроводил автор видеозапись своим комментарием.
Действие происходит в окрестностях Гостиного Двора. На кадрах видно, как дикое животное не особо спеша, но все же озираясь по сторонам, идет по проезжей части, после чего убегает в сторону сквера.
Ранее детеныша косули заметили также у клубного дома «Соты».