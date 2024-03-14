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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

В центре Уфы снова заметили косулю

У Гостиного Двора в Уфе заметили косулю

14 марта 2024, 14:59
Фото: 1MI

В центре Уфы снова заметили косулю

Очевидец снял животное на камеру.

В центре Уфы снова заметили косулю — в одном из городских телеграм-каналов появились кадры очевидца.

«Олень!», — сопроводил автор видеозапись своим комментарием.
Видео: 1MI

Действие происходит в окрестностях Гостиного Двора. На кадрах видно, как дикое животное не особо спеша, но все же озираясь по сторонам, идет по проезжей части, после чего убегает в сторону сквера.

Дикое животное заметили у элитного дома в центре Уфы
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Ранее детеныша косули заметили также у клубного дома «Соты».

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#Общество#Город#Видео#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Природа#Дикие животные
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