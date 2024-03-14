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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Башкирии сотруднику Госкомитета предъявлены обвинения во взяточничестве

Сотрудник Госкомитета Башкирии нелегально обогатился на 140 тысяч рублей

14 марта 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии сотруднику Госкомитета предъявлены обвинения во взяточничестве

Подробности сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как установлено следствием, обвиняемый в 2020 году получил взятку от двух директоров и главного инженера трех управляющих компаний незаконное денежное вознаграждение. Взамен на денежное вознаграждение тот должен был игнорировать нарушения, выявленные в ходе выездных проверок обслуживания и эксплуатации жилого фонда управляющей компании. За это обвиняемый получил 140 тыс. рублей.

Преступный факт был выявлен оперативниками МВД по Республике Башкортостан.

Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях, в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд города Уфы.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудник службы весового контроля в Башкирии получал взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций за пропуск большегрузного транспорта без проведения инструментального и визуального контроля. Суммарно злоумышленник получил более 900 тысяч рублей.

#Общество#Город#Взятка#Следственный комитет#Дача взятки#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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