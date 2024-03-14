Сотрудник Госкомитета Башкирии нелегально обогатился на 140 тысяч рублей

Как установлено следствием, обвиняемый в 2020 году получил взятку от двух директоров и главного инженера трех управляющих компаний незаконное денежное вознаграждение. Взамен на денежное вознаграждение тот должен был игнорировать нарушения, выявленные в ходе выездных проверок обслуживания и эксплуатации жилого фонда управляющей компании. За это обвиняемый получил 140 тыс. рублей.