Сотрудник Госкомитета Башкирии нелегально обогатился на 140 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Как установлено следствием, обвиняемый в 2020 году получил взятку от двух директоров и главного инженера трех управляющих компаний незаконное денежное вознаграждение. Взамен на денежное вознаграждение тот должен был игнорировать нарушения, выявленные в ходе выездных проверок обслуживания и эксплуатации жилого фонда управляющей компании. За это обвиняемый получил 140 тыс. рублей.
Преступный факт был выявлен оперативниками МВД по Республике Башкортостан.
Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях, в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд города Уфы.
Напомним, ранее стало известно, что сотрудник службы весового контроля в Башкирии получал взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций за пропуск большегрузного транспорта без проведения инструментального и визуального контроля. Суммарно злоумышленник получил более 900 тысяч рублей.