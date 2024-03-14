Семейная ипотека в 2024 году стала еще сложнее

Не все россияне готовы взвалить на себя обязательства по выплачиванию кредита на 30 лет. Однако эксперты утверждают, что в среднем по России ипотеки погашаются за 7-10 лет. Сложностей с оформлением кредита также не будет, если предоставить все необходимые документы для получения льготы.