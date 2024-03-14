Семейная ипотека в 2024 году стала еще сложнее

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
«Программа „Семейной ипотеки“ действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры», — заявил Путин 29 февраля.
Также было озвучено еще несколько выгодных условий для получения льготного жилья. Итак, как же обзавестись собственной квартирой с поддержкой государства?
Семейная ипотека 2024
Впервые программа льготного кредитования для семей с детьми была запущена в 2018 году. За этот период приобрести жилье на выгодных условиях смогли более 800 тысяч кредиторов. Однако данная опция доступна не всем, а лишь при соблюдении целого ряда условий.
При оформлении семейной ипотеки разницу между рыночной и льготной ставками будет оплачивать государство. Таким образом россияне с детьми смогут получить квартиру по значительно сниженной стоимости. По предварительным оценкам, в 2023–2024 годах участниками программы станут 240 тысяч семей.
Условия льготного кредитования
Рассчитывать на покупку жилья по сниженной ставке смогут не все семьи. Есть ряд важных условий, без которых получение кредита будет невозможно. В первую очередь, обязательно наличие детей определенного возраста.
Итак, в 2024 году стать участниками семейной ипотеки могут стать семьи, у которых есть:
• первый или последующий ребенок, рожденный с 01.01.2028 по 31.12.2023;
• усыновленный ребенок, рожденный в тот же период;
• первоначальный взнос 20% от стоимости жилья;
• ребенок с установленной инвалидностью;
• максимальная сумма кредита, не превышающая 6 миллионов рублей для регионов и 12 млн для Москвы и Санкт-Петербурга.
Также стоит помнить, что срок кредитования не должен превышать 30 лет. Особое внимание нужно уделить предложениям и требованиям банков. Некоторые кредитные организации могут увеличивать сумму первоначального взноса или процентную ставку. Но есть и выгодные предложения, например, в 2023 году «Сбербанк» раздавал ипотеку под 0,9% на жилье определенного застройщика.
Какое жилье подходит?
В этом вопросе россиянам предоставили широкий выбор. Можно приобрести как новостройку, так и вторичное жилье. Но также под программу льготного кредитования подходят частные дома и участки под строительство дома. Единственное условие — продавцом должно выступать юридическое лицо, а строительство осуществляться через официальный договор подряда.
Также не все банки готовы сотрудничать на условиях льготной ипотеки. Выбрать наиболее выгодный вариант можно с учетом представленных в вашем городе предложений.
Особые условия
Конечно, для получения ипотеки нужно соблюсти ряд требований. В первую очередь, возраст заемщика должен превышать 21 год. Необходимо наличие официального трудоустройства и уровень стабильного дохода, позволяющий обеспечить платежеспособность клиента.
Также каждый банк в праве устанавливать дополнительные условия для кандидатов. Стоит помнить, что правом семейной ипотеки могут воспользоваться только граждане РФ.
Документы
Оформить заявку на ипотеку можно онлайн или в офисе банка. При визите в кредитную организацию при себе нужно иметь паспорт, свидетельства о браке и рождении детей, анкету, трудовую книжку и справку о размере дохода. На льготную ипотеку могут претендовать и родители, воспитывающие детей в неполной семье.
Нюансы, которые нужно знать
Не все россияне готовы взвалить на себя обязательства по выплачиванию кредита на 30 лет. Однако эксперты утверждают, что в среднем по России ипотеки погашаются за 7-10 лет. Сложностей с оформлением кредита также не будет, если предоставить все необходимые документы для получения льготы.
Кроме того, с декабря 2023 года было отменено правило «один раз в одни руки». Можно воспользоваться услугой еще раз, если предыдущие кредиты погашены, а площадь нового жилья будет больше.
Но есть и минус, который может сильно усложнить оформление. Если до 2023 года сумма первоначального взноса была равна 15%, то сейчас большинство банков подняли ее до 20-30%.
«Повышение первоначального взноса с 15 до 20% в октябре 2023 года повлияло на снижение спроса, так как часто в первоначальный взнос клиенты включают материнский-семейный капитал, и теперь им приходится вкладывать больше собственных средств, чтобы набрать необходимую сумму», — отметила консультант по ипотечному кредитованию «Инком-Недвижимости» Елена Санникова.