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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В Башкирии рабочий упал на транспортерную ленту и тяжело повредил ногу

«Пытался увернуться»: в Башкирии грузчик упал на транспортерную ленту и травмировался

14 марта 2024, 07:07
Фото: FreePik

В Башкирии рабочий упал на транспортерную ленту и тяжело повредил ногу

Грузчик пытался увернуться от падающего мешка.

На предприятии «Раевсахар» в Альшеевском районе рабочий получил тяжелую травму. Об этом сообщает Гострудинспекция.

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Инцидент случился 12 марта. 25-летний грузчик пытался увернуться от падающего мешка с сахаром, в результате парень упал на металлический борт транспортерной ленты. Работник получив серьезную травму левой ноги.

«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — гласит сообщение Гострудинспекции.

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