«Пытался увернуться»: в Башкирии грузчик упал на транспортерную ленту и травмировался

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
На предприятии «Раевсахар» в Альшеевском районе рабочий получил тяжелую травму. Об этом сообщает Гострудинспекция.
Инцидент случился 12 марта. 25-летний грузчик пытался увернуться от падающего мешка с сахаром, в результате парень упал на металлический борт транспортерной ленты. Работник получив серьезную травму левой ноги.
«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — гласит сообщение Гострудинспекции.