Пятна в башкирском образовании

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Где же сегодня стоит получать образование? Это вопрос волнует многих родителей. Можно пользоваться описаниями учреждений на официальных сайтах, но многие больше доверяют сторонним источникам, например, соцсетям либо различным отзовикам и рейтингам, составленным географическими интернет-картами. Много интересного поведало приложение «Яндекс Карты». Конечно, не стоит относиться к рейтингам на основе отзывов как истине в последней инстанции, однако некоторое представление об объектах можно таким образом составить.
Две пятерки только в названии
Уфимская школа №55, как мы узнали из отзывов, обладает как плюсами, так и минусами. Людям нравится ее расположение: детям района удобно добираться до учреждения. В восторге ученики и от ряда учителей. При этом многое оставляет желать лучшего — больше всего негатива, судя по отзывам, пришлось на материальные сложности школы.
Школа является «малообеспеченной», как считают родители. Со стороны бюджета города обеспечения недостаточно, сетуют они. Приходится многое покупать за свои деньги, часто родители сдают средства в «классный фонд», хотя, конечно, не все считают нужным участвовать в этом. Причастные к школе также отмечают отсутствие игровых зон и спортивных площадок. На все про все — спортивный зал. Называют эту школу «недоразумением», «как снаружи, так и внутри — везде никак».
Также часть родителей не советуют отдавать своих детей из-за педагогического состава: говорят, что частенько случаются конфликтные ситуации, учителя могут занизить оценки. Другая часть родителей хвалит педагогов своих детей, отмечая их профессионализм и любовь к ученикам.
Лицеисты в шоке
Уфимский лицей №2 — еще одно противоречивое заведение города. С виду ничем не примечательное здание в четыре этажа. Но, по отзывам, не все здесь гладко.
Есть люди, которые перевели сюда своих детей по разным причинам и жалеют об этом. Сравнение явно не в пользу лицея. Некоторые винят во всем молодой учительский коллектив, хотя надо же и молодым преподавателям набираться опыта, и можно делать некоторые скидки молодежи, которая недалеко ушла с возраста своих учеников.
«В школе отсутствует системный комплексный подход. У каждого из учителей свои требования и заморочки, и зачастую дети не могут приспособиться к такому „винегрету“. Все проблемы стараются решить внутри школы, а если не получается, то и не доводят их до логического завершения».
Много нареканий по поводу отсутствия хорошего ремонта и неразвитой инфраструктуры школы.
«В школе отсутствует капитальный ремонт, возможно, его не делали со времен постройки, а это, между прочим, 1983 год!»
Жалобы сыплются и на спортивную площадку из-за отсутствия инвентаря. Родители считают, что из-за этого у школьников пропадает интерес к физической культуре.
Что говорить о родителях — даже учителя, работавшие в ней раньше, говорят, что школу подзапустили.
Но больше всего претензий «заслужили» школьные туалеты. Это словно портал в далекое советское прошлое. В санузлах отсутствуют кабинки, а между дыр в полу, заменяющих унитазы, нет даже перегородок. Отсутствует мыло, туалетная бумага, не говоря уже об освежителях.
Школа Nº99.
Пользователи «Яндекс Карт» недовольны дисциплиной и поведением старшеклассников школы №99, которые, как видно из комментариев, употребляют ненормативную лексику в отношении друг друга и учителей.
Кроме того, в школе отсутствует гардеробная. «Все раздеваются в классах», пишет один из комментаторов.
Родители также обратили внимание на школьную площадку, которую собачники используют для выгула питомцев. По словам родителей школьников, администрация особо за площадкой не следит.
В то же время в школе много различных кружков и секций, начиная от легкой атлетики и заканчивая шахматами. Также дети отмечают качественное питание и очень хорошие порции, что в наше время большая редкость. Из дополнительных плюсов — свежий косметический ремонт в школе, приятные санузлы и чистота во всем учреждении.