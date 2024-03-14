Пятна в башкирском образовании

Школа является «малообеспеченной», как считают родители. Со стороны бюджета города обеспечения недостаточно, сетуют они. Приходится многое покупать за свои деньги, часто родители сдают средства в «классный фонд», хотя, конечно, не все считают нужным участвовать в этом. Причастные к школе также отмечают отсутствие игровых зон и спортивных площадок. На все про все — спортивный зал. Называют эту школу «недоразумением», «как снаружи, так и внутри — везде никак».