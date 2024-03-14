Потолок обрушился в квартире дома 1956 года постройки в Уфе

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Частичное обрушение потолка в одной из квартир произошло в доме в доме по ул. Короленко в микрорайоне Черниковка. Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы.
Предварительно установлено, что 12-квартирный двухэтажный дом, 1956 года постройки, находится в непосредственном управлении собственников помещений, обслуживанием дома занимается коммерческая фирма.
Отмечается, что в результате обрушения никто не пострадал.
— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц обслуживающей организации по надлежащему содержанию дома, — заявили в прокуратуре.
Напомним, ранее балкон обрушился в двухэтажном жилом доме по улице Калинина в Уфе. Как сообщили Mkset в мэрии Уфы, дом не признан аварийным. На данный момент он находится на самоуправлении собственниками жилья.
Сотрудники УНЗ Уфы, отреагировавшие на сигнал об обрушении, установили, что шлакоблочная кладка дома и перекрытия здания не повреждены. Всё, что было сделано — уборка территории от обрушенных элементов. Ремонт фасада будет производиться «при установлении благоприятных погодных условий».