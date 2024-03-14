mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Прокуратура Уфы проводит проверку по факту обрушения потолка в жилом доме

Потолок обрушился в квартире дома 1956 года постройки в Уфе

14 марта 2024, 12:52
Фото: 1MI

Прокуратура Уфы проводит проверку по факту обрушения потолка в жилом доме

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Частичное обрушение потолка в одной из квартир произошло в доме в доме по ул. Короленко в микрорайоне Черниковка. Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы.

Предварительно установлено, что 12-квартирный двухэтажный дом, 1956 года постройки, находится в непосредственном управлении собственников помещений, обслуживанием дома занимается коммерческая фирма.

Отмечается, что в результате обрушения никто не пострадал.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц обслуживающей организации по надлежащему содержанию дома, — заявили в прокуратуре.

Напомним, ранее балкон обрушился в двухэтажном жилом доме по улице Калинина в Уфе. Как сообщили Mkset в мэрии Уфы, дом не признан аварийным. На данный момент он находится на самоуправлении собственниками жилья.

Сотрудники УНЗ Уфы, отреагировавшие на сигнал об обрушении, установили, что шлакоблочная кладка дома и перекрытия здания не повреждены. Всё, что было сделано — уборка территории от обрушенных элементов. Ремонт фасада будет производиться «при установлении благоприятных погодных условий».

В Нефтекамске оторвалась и упала часть облицовки фасада многоэтажки
Узнать подробнее
#Город#Уфа#Аварийное жилье#Прокуратура Башкирии#Аварийные дома#Жилые дома#Азамат Нухов
Подпишитесь
Воздухоплаватели из Уфы выиграли Всероссийскую зимнюю гонку аэростатов
Сегодня, 13:46
Депутаты Башкирии примут закон о запрете телефонов на уроках
Сегодня, 13:42
«Износ автопарка большой»: медицинские организации Башкирии получили новые машины
Сегодня, 13:32
Порталы в СССР — топ худших школ Уфы
Сегодня, 04:52
Семейная ипотека в 2024 году стала еще сложнее
Сегодня, 09:45
Особенности мартовской рыбалки в Башкирии
Сегодня, 10:10