Молодежи собираются читать лекции о безопасном вождении электросамокатов

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
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Updated Сегодня, 18:53
Копия документа уже направлена главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.
По словам Ветрова, в ближайшее время в крупных городах снова запустят прокат самокатов и других подобных устройств, пишет RT.
Не секрет, что электросамокатами по большей части пользуются учащиеся школ, вузов и ссузов.
Эксперт убежден, что борьба с самими самокатами и повышенной аварийностью, которая ведется методом внедрения постоянных ограничений — недостаточно эффективна. Тем не менее, число ДТП и травм можно значительно сократить с помощью просветительской деятельности.
В тексте обращения автор просит оценить целесообразность организации коротких просветительских лекций-семинаров в образовательных учреждениях России при участии служащих дорожной полиции. В ходе лекций он предлагает ознакомить слушателей с правилами дорожного движения, корректного применения СИМ и методами безаварийного управления данными средствами.