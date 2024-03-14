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Молодежи собираются читать лекции о безопасном вождении электросамокатов

Молодежи собираются читать лекции о безопасном вождении электросамокатов

14 марта 2024, 18:52
Фото: 1MI
По инициативе председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова, в образовательных учреждениях РФ могут организовать просветительские семинары об основах применения электросамокатов и методах безаварийного управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Копия документа уже направлена главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.

По словам Ветрова, в ближайшее время в крупных городах снова запустят прокат самокатов и других подобных устройств, пишет RT.

Не секрет, что электросамокатами по большей части пользуются учащиеся школ, вузов и ссузов.

Эксперт убежден, что борьба с самими самокатами и повышенной аварийностью, которая ведется методом внедрения постоянных ограничений — недостаточно эффективна. Тем не менее, число ДТП и травм можно значительно сократить с помощью просветительской деятельности.

В тексте обращения автор просит оценить целесообразность организации коротких просветительских лекций-семинаров в образовательных учреждениях России при участии служащих дорожной полиции. В ходе лекций он предлагает ознакомить слушателей с правилами дорожного движения, корректного применения СИМ и методами безаварийного управления данными средствами.

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