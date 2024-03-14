Массовое ДТП с участием автобуса «Башавтотранса» произошло на проспекте Октября в Уфе

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Инцидент произошел ранее сегодня. Три легковых авто и пассажирский автобус «Башафтотранс» столкнулись на проспекте Октября в Уфе. Один автомобиль в результате ДТП перевернулся.
В медучреждение доставлен пострадавший, находившийся в одном из легковых автомобилей. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.
На месте работают экстренные службы, в том числе медики, сотрудники МЧС России и ГИБДД.
Напомним, ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области произошло ДТП с фурой и Toyota Alphard. Известно, что за рулем японской иномарки находился житель Башкирии, ехавший с семьей и знакомыми в Тюмень. Известно, что среди пострадавших — годовалый ребенок.