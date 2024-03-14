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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Уфе пассажир легкового авто пострадал в результате массового ДТП с автобусом

Массовое ДТП с участием автобуса «Башавтотранса» произошло на проспекте Октября в Уфе

14 марта 2024, 10:57
Фото: 1MI

В Уфе пассажир легкового авто пострадал в результате массового ДТП с автобусом

В результате ДТП есть пострадавший, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Инцидент произошел ранее сегодня. Три легковых авто и пассажирский автобус «Башафтотранс» столкнулись на проспекте Октября в Уфе. Один автомобиль в результате ДТП перевернулся.

В медучреждение доставлен пострадавший, находившийся в одном из легковых автомобилей. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы, в том числе медики, сотрудники МЧС России и ГИБДД.

Напомним, ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области произошло ДТП с фурой и Toyota Alphard. Известно, что за рулем японской иномарки находился житель Башкирии, ехавший с семьей и знакомыми в Тюмень. Известно, что среди пострадавших — годовалый ребенок.

Известны подробности смертельного ДТП с министром здравоохранения
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#Общество#Город#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#ДТП#Автобус#Башавтотранс#Азамат Нухов#МЧС Башкирии
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