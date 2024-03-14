«Износ автопарка большой»: медицинские организации Башкирии получили новые машины

«Износ автопарка в этих учреждениях очень большой, поэтому мы приняли решение приобрести автомобили в лизинг. Это крепкие, рабочие „лошадки“, которые хорошо показали себя в эксплуатации. Уверен, они помогут нашим врачам и фельдшерам оперативно оказывать медицинскую помощь, поездки будут безопасными и комфортными», — написал Хабиров.