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Published Сегодня, 13:32

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Updated Сегодня, 13:34

В Башкирии медикам передали 163 новых автомобиля

«Износ автопарка большой»: медицинские организации Башкирии получили новые машины

14 марта 2024, 13:32
Фото: Telegram/Радий Хабиров

В Башкирии медикам передали 163 новых автомобиля

Машины для больниц региона закупили в лизинг.

Медицинским организациям Башкирии 14 марта передали 163 новых автомобиля. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в своих соцсетях. Речь идет о машинах «Нива Тревел» и «Лада Гранта».

Как отметил руководитель республики, медучреждения Башкирии «долгое время оставались без внимания», так как не попадали под условия федеральных программ. Тем не менее автопарк явно нуждался в обновлении.

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«Износ автопарка в этих учреждениях очень большой, поэтому мы приняли решение приобрести автомобили в лизинг. Это крепкие, рабочие „лошадки“, которые хорошо показали себя в эксплуатации. Уверен, они помогут нашим врачам и фельдшерам оперативно оказывать медицинскую помощь, поездки будут безопасными и комфортными», — написал Хабиров.

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#Общество#Уфа#Больницы#Новости Башкирии#Врачи
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