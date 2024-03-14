«Износ автопарка большой»: медицинские организации Башкирии получили новые машины

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Медицинским организациям Башкирии 14 марта передали 163 новых автомобиля. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в своих соцсетях. Речь идет о машинах «Нива Тревел» и «Лада Гранта».
Как отметил руководитель республики, медучреждения Башкирии «долгое время оставались без внимания», так как не попадали под условия федеральных программ. Тем не менее автопарк явно нуждался в обновлении.
«Износ автопарка в этих учреждениях очень большой, поэтому мы приняли решение приобрести автомобили в лизинг. Это крепкие, рабочие „лошадки“, которые хорошо показали себя в эксплуатации. Уверен, они помогут нашим врачам и фельдшерам оперативно оказывать медицинскую помощь, поездки будут безопасными и комфортными», — написал Хабиров.