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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Иск на 700 миллионов, худшие школы и неопознанный беспилотник в небе над Башкирией

Иск на 700 миллионов, худшие школы и неопознанный беспилотник в небе над Башкирией

14 марта 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
О главных событиях четверга, 14 марта, — в дайджесте Mkset.

Заседание по уголовному делу руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской назначено на 19 марта. Она обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.

Неопознанный БПЛА заметили в небе над селом Амитово в Башкирии. Так, около 12:30 по местному времени пилот аэростата с бортовым номером RA2106G доложил руководителю полетов о том, что заметил в небе неопознанный беспилотный летательный аппарат светлого цвета. Беспилотник двигался на высоте около 1000 футов. О ситуации доложили в правоохранительные органы.

АО «Башкирская птицефабрика» подала иск к правительству Башкирии. Предприятие в судебном порядке намерено оспорить решение регионального госкомитета по ветеринарии, в соответствии с которой предприятию было отказано в компенсации в размере 700 млн рублей. Арбитраж Башкирии не принял иск к производству

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Двое руководителей строительных фирм из Башкирии предстанут перед судом за огромные денежные хищения. По мнению следствия, гендиректор ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» совместно с директором ООО «НФСК» и учредителем этой же организации похитили у 25 инвесторов более 51 млн рублей. Кроме того, директор одной из фирм обманул 10 граждан, желавших приобрести недвижимость в многоэтажном доме, причинив ущерб на сумму около 23 млн рублей.

Положительное заключение экспертизы получил проект сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Фека» по адресу Революционная, 18 в Уфе. В рамках проекта работ по сохранению ОКН предполагается замена кровли, реставрация кладки кирпича в районе цоколя, на стенах и на карнизе, замена поврежденного слоя штукатурки на участках фасада, ремонт трещин, усиление бетонного перекрытия, восстановление системы отвода воды с кровли.

На предприятии «Раевсахар» в Альшеевском районе рабочий получил тяжелую травму. Инцидент случился 12 марта. 25-летний грузчик пытался увернуться от падающего мешка с сахаром, в результате парень упал на металлический борт транспортерной ленты. Работник получив серьезную травму левой ноги.

Куда и почему не отдать своего ребенка учиться в Уфе. Так, одни общеобразовательные учреждения родители ругают за ремонт «времен перестройки», а в других жалуются на некомпетентность преподавательского состава. Опираясь на данные «Яндекс Карт», Mkset подготовили рейтинг худших учебных заведений, по мнению жителей районов города.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов
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