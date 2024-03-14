Иск на 700 миллионов, худшие школы и неопознанный беспилотник в небе над Башкирией

Двое руководителей строительных фирм из Башкирии предстанут перед судом за огромные денежные хищения. По мнению следствия, гендиректор ООО СП «Инициатива» ОАО «КПД» совместно с директором ООО «НФСК» и учредителем этой же организации похитили у 25 инвесторов более 51 млн рублей. Кроме того, директор одной из фирм обманул 10 граждан, желавших приобрести недвижимость в многоэтажном доме, причинив ущерб на сумму около 23 млн рублей.