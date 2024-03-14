Чистота окон без химии — 5 домашних средств для мойки стекол

Опытные хозяйки уже давно взяли этот метод на вооружение. У него масса преимуществ — средство не только отлично справится с грязью, но еще придаст приятное благоухание стеклам и защитит от налипания пыли. Возьмите один колпачок кондиционера и 4 колпачка воды, размешайте и помойте окна как обычно. Бумагой или тряпкой протрите стекла до полного исчезновения разводов.