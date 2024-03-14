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Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

Чистота окон без химии — 5 домашних средств для мойки стекол

Чистота окон без химии — 5 домашних средств для мойки стекол

14 марта 2024, 19:15
Фото: 1MI
Чистота окон без химии — 5 домашних средств для мойки стекол
Эффективные народные средства для мойки окон, проверенные годами

С приходом весеннего тепла многие хозяйки озадачиваются чистотой окон. За зиму стекла покрылись слоем пыли и грязи, что значительно портит настроение. Но не стоит сразу бежать в магазин за дорогим стеклоочистителем. Можно справиться и подручными средствами, которые есть в любом доме.

Главное, правильно выбрать день. Он должен быть пасмурным, иначе на солнечных лучах стекла будут высыхать с разводами. Не должно быть и ветра, ведь в таком случае вся работа станет бесполезной. А способ очистки поверхности выбирайте любой — они все проверены годами!

 

Лимонный сок

Лимонный сок для чистоты оконЛимонный сок для чистоты окон
Лимонный сок для чистоты окон
Фото: 1MI

Это средство не только отлично очищает, но и дезинфицирует поверхность. Смешайте 2 стакана теплой воды и 100 мл лимонного сока (можно использовать концентрат лимонной кислоты). Полученным раствором просто протрите стекла, а затем пройдитесь сухой тряпкой. Кроме идеальной чистоты и приятного аромата вы получите еще один бонус — запах лимона отпугивает летающих насекомых.

 

Крахмал

Такой способ отлично подходит для сильных загрязнений — ничего оттирать часами не придется. А стекло не поцарапается от излишних усилий. На один литр воды добавьте 1 столовую ложку крахмала, размешайте и можете приступать. Нанесите раствор на окна, оставьте до полного высыхания, а потом удалите остатки крахмала сухой чистой тканью.

 

Кондиционер для белья

Домашние проверенные средства для уборки в домеДомашние проверенные средства для уборки в доме
Домашние проверенные средства для уборки в доме
Фото: 1MI

Опытные хозяйки уже давно взяли этот метод на вооружение. У него масса преимуществ — средство не только отлично справится с грязью, но еще придаст приятное благоухание стеклам и защитит от налипания пыли. Возьмите один колпачок кондиционера и 4 колпачка воды, размешайте и помойте окна как обычно. Бумагой или тряпкой протрите стекла до полного исчезновения разводов.

Глицерин

Такой метод отлично подойдет для тех, кто хочет сохранить чистоту окон надолго. Глицерин обволакивает поверхность тонким слоем, защищая от пыли, грязи и солнечных лучей. Но помните, что неразведенный глицерин использовать нельзя. Возьмите 250 мл средства и 100 мл воды и вымойте окна обычным способом. Не забудьте завершить уборку сухой тряпкой для лучшего эффекта.

 

Сода и соль

Домашние средства для мытья оконДомашние средства для мытья окон
Домашние средства для мытья окон
Фото: 1MI

А если всех вышеперечисленных средств в вашем доме нет, воспользуйтесь самым эффективным и доступным способом. Отмерьте ¼ стакана соли, столько же соды и 2 литра воды. Тщательно размешайте жидкость, чтобы не осталось крупинок и обработайте стекла. Такое простое народное средство отлично убирает не только отпечатки пальцев, но и сложные загрязнения, например, следы от насекомых или детские рисунки.

Все эти методы помогут значительно облегчить процесс мытья окон и надолго сохранить их чистоту!

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