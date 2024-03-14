«Башкирская птицефабрика» потребовала 700 млн рублей компенсации за уничтоженных птиц

АО «Башкирская птицефабрика» подала иск к правительству Башкирии. Предприятие в судебном порядке намерено оспорить решение регионального госкомитета по ветеринарии, в соответствии с которой предприятию было отказано в компенсации в размере 700 млн рублей. Арбитраж Башкирии не принял иск к производству, сообщает РБК-Уфа.