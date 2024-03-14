«Башкирская птицефабрика» потребовала 700 млн рублей компенсации за уничтоженных птиц

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
АО «Башкирская птицефабрика» подала иск к правительству Башкирии. Предприятие в судебном порядке намерено оспорить решение регионального госкомитета по ветеринарии, в соответствии с которой предприятию было отказано в компенсации в размере 700 млн рублей. Арбитраж Башкирии не принял иск к производству, сообщает РБК-Уфа.
Годом ранее в результате вспышки птичьего гриппа ведомство утвердило план по ликвидации очага инфекции, предусматривающий в том числе изъятие и убой птицы. На основании распоряжений Кабмина у компании изъяли птиц, яйца и мясо на сумму более 700 млн руб.
Позднее птицефабрика обратилась в госкомитет с заявлением о выплате компенсации, однако получила отказ. Его и планирует оспорить предприятие в ближайшее время.