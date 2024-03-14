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«Башкирская птицефабрика» требует 700 млн рублей компенсации

«Башкирская птицефабрика» потребовала 700 млн рублей компенсации за уничтоженных птиц

14 марта 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney

«Башкирская птицефабрика» требует 700 млн рублей компенсации

Предприятие понесло убытки из-за вспышки птичьего гриппа летом прошлого года.

АО «Башкирская птицефабрика» подала иск к правительству Башкирии. Предприятие в судебном порядке намерено оспорить решение регионального госкомитета по ветеринарии, в соответствии с которой предприятию было отказано в компенсации в размере 700 млн рублей. Арбитраж Башкирии не принял иск к производству, сообщает РБК-Уфа.

Годом ранее в результате вспышки птичьего гриппа ведомство утвердило план по ликвидации очага инфекции, предусматривающий в том числе изъятие и убой птицы. На основании распоряжений Кабмина у компании изъяли птиц, яйца и мясо на сумму более 700 млн руб.

Позднее птицефабрика обратилась в госкомитет с заявлением о выплате компенсации, однако получила отказ. Его и планирует оспорить предприятие в ближайшее время.

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#Общество#Экономика#Город#Суд#Арбитражный суд#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Птичий грипп#Птицефабрика#Вспышка птичьего гриппа#Авдонская птицефабрика
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