Заселение уфимцев в недострой, потасовка с силовиками и предупреждения МЧС

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Сотни семей в Уфе заехали в не готовый для жизни дом. Жители квартир в многоэтажке на улице Кусимова каждый день страдают без нормальных лифтов, подъездного отопления и горячей воды. Заселение состоялось по решению суда.
Местный юрист Виталий Буркин назвал такой документ незаконным. Якобы если стройфирма обанкротилась и не завершила возведение, то дольщики не могут получить право собственности в недострое.
В Уфе ночью женщина хотела отобрать автомат у росгвардейца, когда началась потасовка у ночного клуба «Космосbar». Поводом для драки стала ревность девушки к приятелю. На место пригласили Росгвардию, на которых и напал возлюбленный. Чем кончилась история — в материале Mkset.
Башкирия усиленно готовится к предстоящему паводку. Для этого местных жителей МЧС предупредило о взрывных работах. Чтобы безаварийно пропустить паводковые воды, нужно разобраться с ледовым покровом. Для этого используют около 500 кг взрывчатых веществ.
Также муниципалитеты решили расчистить русла рек и отремонтировать гидротехнические сооружения. Также в водохранилищах начали понижать уровни воды.