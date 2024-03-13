Заселение уфимцев в недострой, потасовка с силовиками и предупреждения МЧС

В Уфе ночью женщина хотела отобрать автомат у росгвардейца, когда началась потасовка у ночного клуба «Космосbar». Поводом для драки стала ревность девушки к приятелю. На место пригласили Росгвардию, на которых и напал возлюбленный. Чем кончилась история — в материале Mkset.