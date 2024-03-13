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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Заселение уфимцев в недострой, потасовка с силовиками и предупреждения МЧС

Заселение уфимцев в недострой, потасовка с силовиками и предупреждения МЧС

13 марта 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney
Подробности о главных событиях уходящей среды, 13 марта, — в материале Mkset.

Сотни семей в Уфе заехали в не готовый для жизни дом. Жители квартир в многоэтажке на улице Кусимова каждый день страдают без нормальных лифтов, подъездного отопления и горячей воды. Заселение состоялось по решению суда.

Местный юрист Виталий Буркин назвал такой документ незаконным. Якобы если стройфирма обанкротилась и не завершила возведение, то дольщики не могут получить право собственности в недострое.

Юрист прокомментировал историю с уфимцами, заселенными в недостроенную многоэтажку
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В Уфе ночью женщина хотела отобрать автомат у росгвардейца, когда началась потасовка у ночного клуба «Космосbar». Поводом для драки стала ревность девушки к приятелю. На место пригласили Росгвардию, на которых и напал возлюбленный. Чем кончилась история — в материале Mkset.

Башкирия усиленно готовится к предстоящему паводку. Для этого местных жителей МЧС предупредило о взрывных работах. Чтобы безаварийно пропустить паводковые воды, нужно разобраться с ледовым покровом. Для этого используют около 500 кг взрывчатых веществ.

Также муниципалитеты решили расчистить русла рек и отремонтировать гидротехнические сооружения. Также в водохранилищах начали понижать уровни воды.

Власти Башкирии сделали заявление о весеннем паводке в 2024 году
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#Общество#Уфа#Паводок#Суд#Башкортостан#МЧС#Марина Шорина
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