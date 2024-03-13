Юрист прокомментировал историю с уфимцами, заселенными в недостроенную многоэтажку

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:34
В Уфе людей вынудили заселиться в несданный застройщиком дом. Жильцам 450 квартир новостройки по улице Кусимова, 19 приходится обходиться без нормальных лифтов, подъездного отопления и горячей воды.
Проблему ранее освещал Mkset со ссылкой на «Народный фронт». Активисты рассказывают, что заселиться в недострой людям пришлось по решению суда. Мы поговорили с уфимским юристом Виталием Буркиным, чтобы узнать, как могла сложиться подобная ситуация.
Правозащитник назвал решение суда о признании права собственности на невведенный в эксплуатацию дом незаконным.
«Если застройщик обанкротился и не закончил строительство, не ввел в эксплуатацию, то дольщики не могут получить право собственности в недострое. Поскольку строительство не завершено, квартиры не появились в натуре как оборотоспособные объекты, поэтому суд не мог признать за дольщиками право собственности на „доли в праве общей собственности в виде конкретных квартир, — резюмирует Виталий Буркин.
При этом юрист отметил, что из решения суда неясно, почему дом не достроен — если главная причина кроется в банкротстве, то суд должен был это установить и отказать в признании права собственности. В таком случае все вопросы с недостроем должны были решаться в деле о банкротстве, в арбитражном суде.
«В деле о банкротстве дольщики-кредиторы уже сами решают, как им поступить: включиться в реестр денежными требованиями, либо с требованиями о передаче им помещений. Закон о банкротстве полностью регулирует процедуру того, как происходит завершение строительства, ввод его в эксплуатацию. Таким образом, дольщики выбрали неверный путь. А судьи районного суда, видимо, не зная норм о банкротстве застройщика, завели ситуацию в тупик. Действия: прокурор вносит представление об отмене судебных решений, а также принимает меры к выселению жильцов, а дольщики инициируют банкротство», — считает адвокат.
Юрист заявил, что ситуация требует срочного вмешательства прокуратуры республики. Между тем ранее общественники заявляли, что подали обращения в Минстрой региона.