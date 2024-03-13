Юрист прокомментировал историю с уфимцами, заселенными в недостроенную многоэтажку

При этом юрист отметил, что из решения суда неясно, почему дом не достроен — если главная причина кроется в банкротстве, то суд должен был это установить и отказать в признании права собственности. В таком случае все вопросы с недостроем должны были решаться в деле о банкротстве, в арбитражном суде.