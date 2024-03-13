В Уфе жителей по решению суда заселили в несданный дом

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В Уфе людей заселили в несданный дом по решению суда. Об этом рассказали активисты «Народного фронта». Как утверждают общественники, горожанам выдали ключи от 450 квартир новостройки по Кусимова, 19, однако жилье совершенно не было готово к заселению.
Так, по словам жильцов, в доме нет горячей воды — из-под крана бежит еле теплая. Кроме того, не работает один из лифтов, а второй, который простым людям пришлось доделывать самостоятельно, часто ломается.
«Спускаешься — ноги болят, поднимаешься — сердце выпрыгивает из груди… Наказание какое-то», — сетует жительница Гульсум Б.
Активисты утверждают, что сдать новостройку в эксплуатацию невозможно из-за документации, «пропавшей» вместе с банкротом-застройщиком. Жильцы ранее обращались на Прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Общественники в соцсетях написали, что уже направили обращения в Минстрой региона.