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Updated Сегодня, 04:08

В Уфе людей заселили в недостроенный дом

В Уфе жителей по решению суда заселили в несданный дом

13 марта 2024, 04:05
Фото: PxHere

В Уфе людей заселили в недостроенный дом

Жильцы рассказали, с чем им приходится сталкиваться каждый дом.

В Уфе людей заселили в несданный дом по решению суда. Об этом рассказали активисты «Народного фронта». Как утверждают общественники, горожанам выдали ключи от 450 квартир новостройки по Кусимова, 19, однако жилье совершенно не было готово к заселению.

Так, по словам жильцов, в доме нет горячей воды — из-под крана бежит еле теплая. Кроме того, не работает один из лифтов, а второй, который простым людям пришлось доделывать самостоятельно, часто ломается.

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«Спускаешься — ноги болят, поднимаешься — сердце выпрыгивает из груди… Наказание какое-то», — сетует жительница Гульсум Б.

Активисты утверждают, что сдать новостройку в эксплуатацию невозможно из-за документации, «пропавшей» вместе с банкротом-застройщиком. Жильцы ранее обращались на Прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Общественники в соцсетях написали, что уже направили обращения в Минстрой региона.

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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии
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