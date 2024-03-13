mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В Уфе женщина пыталась отобрать автомат у росгвардейца

В Уфе пара затеяла драку с силовиками

13 марта 2024, 06:16
Фото: 1MI

В Уфе женщина пыталась отобрать автомат у росгвардейца

Потасовка у ночного клуба закончилась дракой с силовиками

В Уфе случилась потасовка у ночного клуба «Космосbar», утверждает телеграм-канал Mash Batash. По данным издания, одна из гостей, пришедшая в заведение с молодым человеком, из-за ревности накинулась на других посетительниц бара.

Уфимца посадили за брошенный в полицейского стул
Узнать подробнее

В ночное заведение вызвали Росгвардию. Кавалер в итоге напал на силовиков и оторвал антенну с полицейского автомобиля. В телеграм-канале выложили видеозапись, на которой видно, как девушка также пытается отобрать автомат у правоохранителя.

Буйную парочку задержали, пострадавшие написали на них заявление.

Читайте также:
Полиция поймала подростков из Уфы, потушивших Вечный огоньПолиция начала проверку по факту драки мажора с охранником в УфеЗа «драку» учениц школа в Башкирии может заплатить 100 тысяч рублей
#Общество#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Уфе жителям пришлось заселиться в несданный дом
Сегодня, 04:05
В Башкирии нашли зоопарк, работавший без лицензии
Сегодня, 04:20
Мавлиев представил ремонт тротуаров на улице Цюрупы
Вчера, 16:52
Башкирия получила часть от миллиарда на догазификацию
Вчера, 13:46
В МЧС Башкирии рассказали о «мужественном» рецепте блинов
Вчера, 13:30
Из-за строительства дома уфимцы рискуют быть погребенными заживо
Вчера, 15:46