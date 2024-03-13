В Уфе пара затеяла драку с силовиками

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Уфе случилась потасовка у ночного клуба «Космосbar», утверждает телеграм-канал Mash Batash. По данным издания, одна из гостей, пришедшая в заведение с молодым человеком, из-за ревности накинулась на других посетительниц бара.
В ночное заведение вызвали Росгвардию. Кавалер в итоге напал на силовиков и оторвал антенну с полицейского автомобиля. В телеграм-канале выложили видеозапись, на которой видно, как девушка также пытается отобрать автомат у правоохранителя.
Буйную парочку задержали, пострадавшие написали на них заявление.