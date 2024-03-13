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В Уфе пара купила букет цветов и прихватила сумку продавца

В Уфе пара купила букет цветов и прихватила сумку продавца

13 марта 2024, 15:50
Фото: Скриншот видео
В Уфе двое неизвестных похитили сумку у сотрудницы цветочного магазина. Все случилось, когда пара покупала букет. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Bashdtpofficial.

Автор уточнил, что происшествие случилось 17 февраля в цветочном по адресу: Пушкина, 54. Парень и девушка зашли за букетом. Пока вторая соучастница разговаривала с продавцом, злоумышленник технично сумку сотрудницы повесил себе на плечо.

После этого молодые люди отвлекли флориста на сборку букета, оплатили покупку и ушли с добычей. Внутри сумки были документы и деньги. Очевидцев просят обращаться в полицию, если имеется какая-либо информация по поводу пары.

В комментариях пользователи винят продавца в «беспечности». Якобы ей не следовало вешать личные вещи на место, где ходят покупатели. Другие предположили, что парень «ошибся и подумал, что сумка его спутницы».

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#Общество#Уфа#Соцсети#Похищение#Цветы#Марина Шорина
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