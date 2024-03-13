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В Подмосковье начнут выпуск лекарства от послеродового кровотечения

В Подмосковье начнут выпуск лекарства от послеродового кровотечения

13 марта 2024, 18:10
Фото: 1MI
Препарат, останавливающий маточное кровотечение после родов, которое на сегодня остается самой частой причиной материнской смертности, начнут выпускать в Подмосковье.

Об этом RT стало известно от пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Новый гормональный препарат на основе активного вещества карбетоцин будет производить «ПСК Фарма» — предприятие, работающее на базе особой экономической зоны «Дубна».

Руководитель министерства Екатерина Зиновьева подчеркнула: налаживание выпуска препарата имеет огромное значение для защиты материнства, поскольку такие лекарства обеспечивают безопасность женщин при родах и в раннем послеродовом периоде.

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