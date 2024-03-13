В Подмосковье начнут выпуск лекарства от послеродового кровотечения

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Об этом RT стало известно от пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Новый гормональный препарат на основе активного вещества карбетоцин будет производить «ПСК Фарма» — предприятие, работающее на базе особой экономической зоны «Дубна».
Руководитель министерства Екатерина Зиновьева подчеркнула: налаживание выпуска препарата имеет огромное значение для защиты материнства, поскольку такие лекарства обеспечивают безопасность женщин при родах и в раннем послеродовом периоде.