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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

«Оставила предсмертную записку»: в Башкирии родственники обнаружили тело девочки

В Башкирии в квартире нашли бездыханное тело девочки с запиской

13 марта 2024, 12:20
Фото: FreePik

«Оставила предсмертную записку»: в Башкирии родственники обнаружили тело девочки

Близкие подростка до сих пор не могут поверить в случившееся.

В Башкирии пенсионерка обнаружила в шкафу для одежды бездыханное тело внучки. Об этом «КП-Уфа» сообщает со ссылкой на источник. В каком городе республики произошла трагедия, не уточняется.

Бабушка девочки вызвала на место скорую, однако прибывшей на месте бригаде медиков оставалось лишь констатировать смерть девочки. Известно, что семья ребенка считалась благополучной.

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Собеседник рассказал, что девочка оставила предсметную записку, в которой негативно высказалась о родителях и написала, что любит свою сестру и подруг. Источник пояснил: погибшая жила в квартире с бабушкой и старшей сестрой, папа в день смерти дочери находился в командировке, а мама уже долгое время была на вахте.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии
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