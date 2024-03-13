В Башкирии в квартире нашли бездыханное тело девочки с запиской

Собеседник рассказал, что девочка оставила предсметную записку, в которой негативно высказалась о родителях и написала, что любит свою сестру и подруг. Источник пояснил: погибшая жила в квартире с бабушкой и старшей сестрой, папа в день смерти дочери находился в командировке, а мама уже долгое время была на вахте.