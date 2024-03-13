В Башкирии в квартире нашли бездыханное тело девочки с запиской

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Башкирии пенсионерка обнаружила в шкафу для одежды бездыханное тело внучки. Об этом «КП-Уфа» сообщает со ссылкой на источник. В каком городе республики произошла трагедия, не уточняется.
Бабушка девочки вызвала на место скорую, однако прибывшей на месте бригаде медиков оставалось лишь констатировать смерть девочки. Известно, что семья ребенка считалась благополучной.
Собеседник рассказал, что девочка оставила предсметную записку, в которой негативно высказалась о родителях и написала, что любит свою сестру и подруг. Источник пояснил: погибшая жила в квартире с бабушкой и старшей сестрой, папа в день смерти дочери находился в командировке, а мама уже долгое время была на вахте.