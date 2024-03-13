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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

В Башкирии в рамках подготовки к паводку проведут взрывные работы

В Башкирии раздадутся взрывы

13 марта 2024, 07:55
Фото: 1MI

В Башкирии в рамках подготовки к паводку проведут взрывные работы

Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В целях безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период и ослабления ледового покрова на водных объектах республики проводится комплекс подготовительных мероприятий, в том числе привлекаются взрывные команды.

В среду, 11 марта, взрывные работы пройдут в Бураевском районе на реке Белой в районе готовящегося к запуску нового моста вблизи села Вострецово. При проведении работ по дроблению льда к расходованию с запасом планируется около 500 кг взрывчатых веществ.

Напомним, ранее о паводковом периоде в Башкирии высказался Радий Хабиров. Он к чиновникам, призвав их уделить особое внимание подготовке к прохождению периода паводка в республике. Как отметил руководитель региона, в Башкирии в течение зимнего периода в Башкирии выпало много осадков, в связи с чем синоптики прогнозируют превышение среднемноголетних значений весеннего паводка.

#Происшествия#Паводок#Новости Башкирии#Взрыв#Половодье#Азамат Нухов#МЧС Башкирии
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