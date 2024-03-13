В Башкирии раздадутся взрывы

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 08:03
В целях безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период и ослабления ледового покрова на водных объектах республики проводится комплекс подготовительных мероприятий, в том числе привлекаются взрывные команды.
В среду, 11 марта, взрывные работы пройдут в Бураевском районе на реке Белой в районе готовящегося к запуску нового моста вблизи села Вострецово. При проведении работ по дроблению льда к расходованию с запасом планируется около 500 кг взрывчатых веществ.
Напомним, ранее о паводковом периоде в Башкирии высказался Радий Хабиров. Он к чиновникам, призвав их уделить особое внимание подготовке к прохождению периода паводка в республике. Как отметил руководитель региона, в Башкирии в течение зимнего периода в Башкирии выпало много осадков, в связи с чем синоптики прогнозируют превышение среднемноголетних значений весеннего паводка.