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Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

В Башкирии пчеловодов будут заранее информировать о химобработе посевов

В Башкирии примут закон по защите пчел от химикатов

13 марта 2024, 05:10

В Башкирии пчеловодов будут заранее информировать о химобработе посевов

В парламенте считают, что инициатива поможет сохранить численность пчел.

В Башкирии до конца марта собираются принять закон, согласно которому пчеловодов будут заранее информировтаь о химобработке посевов. По мнению депутатов, инициатива поможет избежать ситуаций с массовой гибелью пчел от пестицидов, с которыми уже сталкивались ранее в республике.

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Согласно документу, о применении химикатов будут заранее информироваться юридические и физические лица, осущеставляющие пчеловодство, а также жители населенных пунктов, которые находятся на расстоянии до семи километров от обратабываемых земель. При этом уточняется, что информацию необходимо доносить не ранее, чем за десять дней и не позднее, чем за пять дней до мероприятий.

«Пчелы служат основными опылителями дикорастущих и культурных растений. В этом смысле сохранение пчел как важнейшего звена экосистемы — это не только вопрос развития пчеловодческой отрасли, но и фактор экологического благополучия и продовольственной безопасности», — добавил спикер Константин Толкачев.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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