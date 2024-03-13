В Башкирии примут закон по защите пчел от химикатов

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В Башкирии до конца марта собираются принять закон, согласно которому пчеловодов будут заранее информировтаь о химобработке посевов. По мнению депутатов, инициатива поможет избежать ситуаций с массовой гибелью пчел от пестицидов, с которыми уже сталкивались ранее в республике.
Согласно документу, о применении химикатов будут заранее информироваться юридические и физические лица, осущеставляющие пчеловодство, а также жители населенных пунктов, которые находятся на расстоянии до семи километров от обратабываемых земель. При этом уточняется, что информацию необходимо доносить не ранее, чем за десять дней и не позднее, чем за пять дней до мероприятий.
«Пчелы служат основными опылителями дикорастущих и культурных растений. В этом смысле сохранение пчел как важнейшего звена экосистемы — это не только вопрос развития пчеловодческой отрасли, но и фактор экологического благополучия и продовольственной безопасности», — добавил спикер Константин Толкачев.