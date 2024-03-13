В Башкирии примут закон по защите пчел от химикатов

Согласно документу, о применении химикатов будут заранее информироваться юридические и физические лица, осущеставляющие пчеловодство, а также жители населенных пунктов, которые находятся на расстоянии до семи километров от обратабываемых земель. При этом уточняется, что информацию необходимо доносить не ранее, чем за десять дней и не позднее, чем за пять дней до мероприятий.