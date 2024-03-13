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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:22

По Башкирии гастролировал нелегальный зоопарк

В Башкирии нашли зоопарк, работавший без лицензии

13 марта 2024, 04:20
Фото: Россельхознадзор

По Башкирии гастролировал нелегальный зоопарк

Бизнесмен открыл учреждение без лицензии.

В селе Давлеканово выявили зоопарк, работавший без лицензии. Об этом сообщили в Россельхознадзоре республики.

Проверку провели после обращения прокуратуры. Как выяснилось, необходимой для содержания подобных объектов лицензии при этом у бизнесмена не было.

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«В связи с отсутствием у контролируемого лица лицензии по использованию и содержанию животных в цирках и зоотеатрах (для осуществления гастрольной деятельности), и отсутствием лицензии на осуществление деятельности по содержанию животных в зоопарке по конкретному адресу, действия индивидуального предпринимателя содержат признаки административного правонарушения», — сообщили в надзорном ведомстве.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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