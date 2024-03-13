В Башкирии нашли зоопарк, работавший без лицензии

«В связи с отсутствием у контролируемого лица лицензии по использованию и содержанию животных в цирках и зоотеатрах (для осуществления гастрольной деятельности), и отсутствием лицензии на осуществление деятельности по содержанию животных в зоопарке по конкретному адресу, действия индивидуального предпринимателя содержат признаки административного правонарушения», — сообщили в надзорном ведомстве.