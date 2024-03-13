Уровень воды в водохранилищах понизят в связи с надвигающимся паводком

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В настоящее время проведено опорожнение водохранилищ 3 и 4 классов, понижаются уровни воды на Юмагузинском, Павловском и Нугушском водохранилищах. Отмечается удовлетворительное состояние гидротехническиих сооружений, находящихся в республиканской собственности, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на региональное Минэкологии.
До 22 марта планируется провести маршрутные снегомерные съемки на водосборных площадях десяти водохранилищ (Юмагузинское, Туймазинское, Ермекеевское, Шаранское, Таналыкское, Акъярское, Бузавлыкское, Юшатырское, Куюргазинское, на реке Худолаз в Сибае).
Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения негативного воздействия паводковых вод в прошлом году расчищены русла рек в Аургазинском, Миякинском, Уфимском районах, капитально отремонтированы 4 гидротехнических сооружения в Белебеевском, Хайбуллинском, Федоровском, Благоварском районах, выполнены берегоукрепительные работы в Мечетлинском районе.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили о проведении взрывных работ. Работы прововодятся в целях ослабления ледового покрова на водных объектах республики в рамках подготовки к надвигающемуся половодью, которое по мнению синоптиков, в этом году превысит среднемноглетние показатели.