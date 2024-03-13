Уровень воды в водохранилищах понизят в связи с надвигающимся паводком

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили о проведении взрывных работ. Работы прововодятся в целях ослабления ледового покрова на водных объектах республики в рамках подготовки к надвигающемуся половодью, которое по мнению синоптиков, в этом году превысит среднемноглетние показатели.