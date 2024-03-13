Уфимцы поздравили подругу с бенгальскими огнями через окно с автокрана

Уфимцы решили устроить романтический сюрприз своей подруге-имениннице, проживающей в доме на улице Джалиля Киекбаева. Они забрались в люльку автограна и поднялись в ней до нужного окна четвертого этажа. Молодые люди с бенгальскими огнями, букетом и криками стучали знакомой.