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Published Сегодня, 16:17

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Updated Сегодня, 16:19

Уфимцы поздравили подругу с бенгальскими огнями через окно с автокрана

Уфимцы поздравили подругу с бенгальскими огнями через окно с автокрана

13 марта 2024, 16:17
Фото: Скриншот видео
В Уфе группа молодых людей поднялась на автокране на четвертый этаж. Таким образом они хотели поздравить с днем рождения свою подругу. Об этом пишет Telegram-канал UTV.

Уфимцы решили устроить романтический сюрприз своей подруге-имениннице, проживающей в доме на улице Джалиля Киекбаева. Они забрались в люльку автограна и поднялись в ней до нужного окна четвертого этажа. Молодые люди с бенгальскими огнями, букетом и криками стучали знакомой.

Такой сюрприз девушку, предварительно, обрадовал. Она визжала от увиденного и сама перешагнула через оконную раму к друзьям. В результате девушка вернулась обратно домой, а ее друзья спустились на землю.

В комментариях пользователи пишут, что такие развлечения небезопасны для общества. Некоторые считают, что у организаторов таких мероприятий нужно проверят лицензии, ведь они несут ответственности за жизни стольких людей.

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#Общество#Уфа#Соцсети#Марина Шорина
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