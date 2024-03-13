Уфимцы поздравили подругу с бенгальскими огнями через окно с автокрана

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Уфимцы решили устроить романтический сюрприз своей подруге-имениннице, проживающей в доме на улице Джалиля Киекбаева. Они забрались в люльку автограна и поднялись в ней до нужного окна четвертого этажа. Молодые люди с бенгальскими огнями, букетом и криками стучали знакомой.
Такой сюрприз девушку, предварительно, обрадовал. Она визжала от увиденного и сама перешагнула через оконную раму к друзьям. В результате девушка вернулась обратно домой, а ее друзья спустились на землю.
В комментариях пользователи пишут, что такие развлечения небезопасны для общества. Некоторые считают, что у организаторов таких мероприятий нужно проверят лицензии, ведь они несут ответственности за жизни стольких людей.