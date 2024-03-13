Уфа заняла третье место среди городов-миллионников по числу пользователей Telegram

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Доля пользователей мессенджера Telegram в Уфе составила 62%, следует из данных аналитиков МТС Ads. Таким образом, столица Башкирии заняла третье место в рейтинге городов-миллионников с самым высоким числом пользователей сервиса.
Второе место в рейтинге с показателем 64% разделили Краснодар и Екатеринбург, на первых же строчках оказались Казань и Санкт-Петебург — в столице Татарстана и городе на Неве доля пользователей «Телеграма» составляет 65%.
В целом по стране ежемесячное количество пользователей Telegram к концу 2023 года составляло более 85 млн человек.