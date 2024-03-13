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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Уфа вошла в тройку городов с самым высоким числом пользователей Telegram

Уфа заняла третье место среди городов-миллионников по числу пользователей Telegram

13 марта 2024, 11:34
Фото: FreePik

Уфа вошла в тройку городов с самым высоким числом пользователей Telegram

Мессенджером пользуются почти две трети горожан.

Доля пользователей мессенджера Telegram в Уфе составила 62%, следует из данных аналитиков МТС Ads. Таким образом, столица Башкирии заняла третье место в рейтинге городов-миллионников с самым высоким числом пользователей сервиса.

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Второе место в рейтинге с показателем 64% разделили Краснодар и Екатеринбург, на первых же строчках оказались Казань и Санкт-Петебург — в столице Татарстана и городе на Неве доля пользователей «Телеграма» составляет 65%.

В целом по стране ежемесячное количество пользователей Telegram к концу 2023 года составляло более 85 млн человек.

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#Общество#Уфа#Соцсети#Новости Башкирии#Мессенджеры
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