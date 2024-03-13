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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:15

Минздрав выявил рост числа случаев психических расстройств у жителей Башкирии

У жителей Башкирии стали чаще выявлять расстройства психики и поведения

13 марта 2024, 06:02
Фото: 1MI

Минздрав выявил рост числа случаев психических расстройств у жителей Башкирии

Данные следуют из отчета о реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения РБ» Минздрава республики.

По данным отчета регионального Минздрава, показатель заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами в Башкирии составил в среднем 188,5 случая на 100 тысяч населения. Отмечается, что показатели превысили плановые — 171 на 100 тысяч жителей.

В Минздраве заявили, что превышение плановых показателей обусловлено активной работой по выявлению лиц с расстройствами психики и поведения, а также по ранней диагностике детей с расстройствами аутического спектра.

Напомним, ранее Минздрав опубликовал информацию о количестве бесплодных пар, ожидающих процедуры ЭКО и криопереноса эмбрионов. Так, в очереди на экстракорпоральное оплодотворение находится 2 423 женщины. Из них 400 пациенткам уже выделены квоты на процедуру по полису ОМС.

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