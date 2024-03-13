У жителей Башкирии стали чаще выявлять расстройства психики и поведения

Напомним, ранее Минздрав опубликовал информацию о количестве бесплодных пар, ожидающих процедуры ЭКО и криопереноса эмбрионов. Так, в очереди на экстракорпоральное оплодотворение находится 2 423 женщины. Из них 400 пациенткам уже выделены квоты на процедуру по полису ОМС.