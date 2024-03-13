РЭО: Сайты региональных правительств опубликуют карты пунктов вторсырья «Уберу»

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что возможность взаимодействия с пользователями по вопросам удобства работы с приложением и сайтом стала важным шагом для оператора. В РЭО получили обратную связь и договорились о загрузке интерактивных карт «Уберу» на сайтах всех региональных администраций. Теперь у активных граждан появится возможность выбора пунктов приема в определенных городах или регионах наряду с другой полезной информацией. По словам Буцаева, в РЭО продолжают развивать приложение, где в скором времени добавятся новые удобные функции, которые направлены на развитие экологической культуры и устойчивых экологических привычек в социуме. Об этом сообщает 56orb.