РЭО: Сайты региональных правительств опубликуют карты пунктов вторсырья «Уберу»

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что возможность взаимодействия с пользователями по вопросам удобства работы с приложением и сайтом стала важным шагом для оператора. В РЭО получили обратную связь и договорились о загрузке интерактивных карт «Уберу» на сайтах всех региональных администраций. Теперь у активных граждан появится возможность выбора пунктов приема в определенных городах или регионах наряду с другой полезной информацией. По словам Буцаева, в РЭО продолжают развивать приложение, где в скором времени добавятся новые удобные функции, которые направлены на развитие экологической культуры и устойчивых экологических привычек в социуме. Об этом сообщает 56orb.
Первыми информацию на административных сайтах разместили в Ставропольском крае, Волгоградской, Томской, Калужской областях, Республике Крым, Иркутске.
Таким образом, у россиян появится возможность ознакомиться с подробной информацией о пунктах приема вторсырья, экоцентрах и фандоматах в своем городе. Также им предоставят бонусные баллы «Экойны» за активности, доступные в мобильном приложении.
Замгендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров отметил, что при разработке интерактивных карт приема вторичного сырья в приложении «Уберу» его создатели ориентировались на достижение удобства использования и доступности информации. Поэтому получение человеком полной информации должно быть доступно в рамках городского портала.
Приложение Uberu можно скачать на мобильные устройства во всех магазинах приложений.