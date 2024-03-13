mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

РЭО: Сайты региональных правительств опубликуют карты пунктов вторсырья «Уберу»

РЭО: Сайты региональных правительств опубликуют карты пунктов вторсырья «Уберу»

13 марта 2024, 14:15
Фото: 1MI
Региональные органы власти поддержали инициативу Российского экологического оператора, связанную с размещением на правительственных ресурсах карты пунктов приема вторсырья «Уберу».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что возможность взаимодействия с пользователями по вопросам удобства работы с приложением и сайтом стала важным шагом для оператора. В РЭО получили обратную связь и договорились о загрузке интерактивных карт «Уберу» на сайтах всех региональных администраций. Теперь у активных граждан появится возможность выбора пунктов приема в определенных городах или регионах наряду с другой полезной информацией. По словам Буцаева, в РЭО продолжают развивать приложение, где в скором времени добавятся новые удобные функции, которые направлены на развитие экологической культуры и устойчивых экологических привычек в социуме. Об этом сообщает 56orb.

Первыми информацию на административных сайтах разместили в Ставропольском крае, Волгоградской, Томской, Калужской областях, Республике Крым, Иркутске.

Таким образом, у россиян появится возможность ознакомиться с подробной информацией о пунктах приема вторсырья, экоцентрах и фандоматах в своем городе. Также им предоставят бонусные баллы «Экойны» за активности, доступные в мобильном приложении.

Замгендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров отметил, что при разработке интерактивных карт приема вторичного сырья в приложении «Уберу» его создатели ориентировались на достижение удобства использования и доступности информации. Поэтому получение человеком полной информации должно быть доступно в рамках городского портала.

Приложение Uberu можно скачать на мобильные устройства во всех магазинах приложений.

Подпишитесь
В Башкирии раздадутся взрывы
Сегодня, 07:55
Уровень воды в водохранилищах понизят в связи с надвигающимся паводком
Сегодня, 09:21
15 домов в двух районах Уфы признали аварийными
Сегодня, 09:55
Автомобилист в Уфе проехал на красный, устроил дрифт и едва не въехал в автобус
Сегодня, 10:47
Мэрия собирается заключить контракт на озеленение центра Уфы за 31 млн
Сегодня, 07:38
Лейтенанта из Башкирии посмертно наградили Орденом Шаймуратова
Сегодня, 07:22