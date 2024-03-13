Предприятия Башкирии экспортировали в Китай около 3000 кубометров ОСП и ДСП

Posted 13 марта, 04:41
Published 13 марта, 04:41
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
2,83 тыс. кубометров ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит были подготовлены башкирскими предприятиями по глубокой переработке древесины для экспорта в Китайскую народную республику. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по РБ, образцы продукции, отобранные в 65 партиях, прошли все необходимые лабораторные экспертизы:
— По результатам экспертиз карантинные организмы не выявлены. Вся продукция соответствует фитосанитарным требованиям КНР, — добавили в ведомстве.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее, чем на 70% по сравнению с 2020 годом.