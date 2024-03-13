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Posted 13 марта, 04:41

Published 13 марта, 04:41

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Предприятия Башкирии экспортировали в Китай около 3000 кубометров ОСП и ДСП

Предприятия Башкирии экспортировали в Китай около 3000 кубометров ОСП и ДСП

13 марта 2024, 04:41
Фото: 1MI
Управление Россельхознадзора по РБ за январь–февраль 2024 года сертифицировало 2,83 тысячи кубометров ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит (ОСП и ДСП). Эти материалы предназначены для экспорта в Китай.

2,83 тыс. кубометров ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит были подготовлены башкирскими предприятиями по глубокой переработке древесины для экспорта в Китайскую народную республику. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по РБ, образцы продукции, отобранные в 65 партиях, прошли все необходимые лабораторные экспертизы:

— По результатам экспертиз карантинные организмы не выявлены. Вся продукция соответствует фитосанитарным требованиям КНР, — добавили в ведомстве.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее, чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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