Правоохранители пришли с обыском в минспорт Башкирии

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Предположительно, поводом для визита правоохранителей стало злоупотребление должностными полномочиями со стороны министра Руслана Хабибова. Неизвестно, возбуждено ли уголовное дело и в каком статусе пока находится чиновник. Пока лишь идут следственные мероприятия.
Сам министр за сегодняшний день опубликовал четыре поста в Telegram, отчитываясь о деятельности. «Однажды в Башкирии» не получил комментарий по указанной в материале ситуации.
Ранее с обысками приходили в госкомитет РБ по молодежной политике. Руководитель ведомства Яна Гайдук возмущалась, что правоохранители «не там ищут, а только мешают работе». Однако после она ушла с должности по собственному желанию.