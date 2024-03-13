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Published Сегодня, 14:16

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Updated Сегодня, 14:18

Правоохранители пришли с обысками в кабинеты минспорта Башкирии

Правоохранители пришли с обыском в минспорт Башкирии

13 марта 2024, 14:16
Фото: Соцсети Руслана Хабибова

Правоохранители пришли с обысками в кабинеты минспорта Башкирии

В стенах министерства спорта Башкортостана сегодня, 13 марта, появились правоохранительные органы. Об этом со ссылкой на источники пишет автор Telegram-канала «Однажды в Башкирии/Уфа».

Предположительно, поводом для визита правоохранителей стало злоупотребление должностными полномочиями со стороны министра Руслана Хабибова. Неизвестно, возбуждено ли уголовное дело и в каком статусе пока находится чиновник. Пока лишь идут следственные мероприятия.

Сам министр за сегодняшний день опубликовал четыре поста в Telegram, отчитываясь о деятельности. «Однажды в Башкирии» не получил комментарий по указанной в материале ситуации.

Ранее с обысками приходили в госкомитет РБ по молодежной политике. Руководитель ведомства Яна Гайдук возмущалась, что правоохранители «не там ищут, а только мешают работе». Однако после она ушла с должности по собственному желанию.

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#Политика#Башкортостан#Обыски#Обыски в квартире главы Госкоммолодежи Яны Гайдук#Марина Шорина#Руслан Хабибов
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