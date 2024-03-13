Мистика Уфы: топ неразгаданных загадок башкирской столицы

…Уфа, центр города, музыкальная школа №1:казалось бы, что здесь может быть необычного, а тем более мистического? На самом деле это старинное здание будто навеки отпечатало судьбы живших ранее здесь людей: оно рассказывает о них, а иногда даже и показывает. Этот дом был построен во второй половине 19-го века и принадлежал известному в Уфе владельцу аптек — Гелярию Штехелю. Он жил с супругой Александрой и пятью детьми, которых с раннего детства обучали игре на фортепьяно — и это была первая музыка, которую услышали стены этого строения. К слову, особняк у семьи аптекаря был шикарен: помимо роскошных холлов и спален были предусмотрены конюшня и даже кинотеатр.