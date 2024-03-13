Минспорта Башкирии отрицает обыски в кабинетах

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Выяснилось, что в министерство спорта представители правоохранительных органов не приходили. Там следственных действий не вели, документы не изымали.
Ранее Telegram-канал «Однажды в Башкирии/Уфа» писал, что в кабинетах госслужащих сегодня были обыски. Причиной якобы стало дело о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны министра Руслана Хабибова. При этом до конца не уточнялось, в каком статусе был последний.
Отметим, что и в соцсетях чиновник докладывал о том, что работает в прежнем режиме. Он отчитывался в четырех постах о проделанной работе.