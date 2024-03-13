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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Минспорта Башкирии отрицает обыски в кабинетах

Минспорта Башкирии отрицает обыски в кабинетах

13 марта 2024, 15:28
Фото: 1MI
Министерства спорта Башкортостана прокомментировало сообщение об обысках сегодня, 13 марта. Ответ на запрос Mkset дали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в министерство спорта представители правоохранительных органов не приходили. Там следственных действий не вели, документы не изымали.

Ранее Telegram-канал «Однажды в Башкирии/Уфа» писал, что в кабинетах госслужащих сегодня были обыски. Причиной якобы стало дело о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны министра Руслана Хабибова. При этом до конца не уточнялось, в каком статусе был последний.

Отметим, что и в соцсетях чиновник докладывал о том, что работает в прежнем режиме. Он отчитывался в четырех постах о проделанной работе.

Правоохранители пришли с обыском в минспорт Башкирии
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#Общество#Башкортостан#Обыски#Марина Шорина
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