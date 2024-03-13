Мэрия собирается заключить контракт на озеленение центра Уфы за 31 млн

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В Уфе городские власти ищут подрядчика для установки 186 кадок с растениями, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта установлена на 31,2 млн рублей.
В документации говорится, что кадки украсят изображением куницы, а также выведут название Уфы на русском и башкирском языках. Озеленить собираются центр города, а также проспект Октября и набережную реки Белой.
Известно, что большая часть суммы, 29,6 млн рублей, будет выделена из бюджета республики, из городской казны же возьмут 1,5 млн рублей.