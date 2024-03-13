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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

На озеленение центра Уфы потратят до 31 млн рублей

Мэрия собирается заключить контракт на озеленение центра Уфы за 31 млн

13 марта 2024, 07:38
Фото: PxHere

На озеленение центра Уфы потратят до 31 млн рублей

Городская администрация ищет подрядчиков.

В Уфе городские власти ищут подрядчика для установки 186 кадок с растениями, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта установлена на 31,2 млн рублей.

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В документации говорится, что кадки украсят изображением куницы, а также выведут название Уфы на русском и башкирском языках. Озеленить собираются центр города, а также проспект Октября и набережную реки Белой.

Известно, что большая часть суммы, 29,6 млн рублей, будет выделена из бюджета республики, из городской казны же возьмут 1,5 млн рублей.

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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии
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