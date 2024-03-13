МЧС Башкирии показало взрывы на реке Белая

Взрывные работы будут проводиться по мере необходимости в местах возможных ледовых заторов. Следующие взрывы обещали на реке Ай в Дуванском районе, на реке Инзер в Архангельском районе, на реке Юрюзань в Салаватском районе, на реке Сакмара в Хайбуллинском районе.