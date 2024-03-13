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Published Сегодня, 15:10

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Updated Сегодня, 15:12

В Башкирии МЧС взрывало лед на реке Белая

МЧС Башкирии показало взрывы на реке Белая

13 марта 2024, 15:10
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии МЧС взрывало лед на реке Белая

Сегодня, 13 марта, в Бураевском районе Башкирии провели взрывные работы на реке Белая. В этом госкомитету РБ по ЧС помогают военные взрывники, сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Кирилл Первов.

Такие работы делали для превентивных мероприятий по недопущению заторов льда и резких подъемов уровней воды. В противном случае это могло привести к подтоплению населенных пунктов.

Видео: Госкомитет РБ по ЧС

Взрывные работы будут проводиться по мере необходимости в местах возможных ледовых заторов. Следующие взрывы обещали на реке Ай в Дуванском районе, на реке Инзер в Архангельском районе, на реке Юрюзань в Салаватском районе, на реке Сакмара в Хайбуллинском районе.

Жителей Башкирии попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Также им рекомендовали не пугаться, ведь для работ используют 500 кг взрывчатки.

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#Общество#Видео#Башкортостан#Взрыв#Госкомитет по ЧС#Марина Шорина
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