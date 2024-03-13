МЧС Башкирии показало взрывы на реке Белая

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Такие работы делали для превентивных мероприятий по недопущению заторов льда и резких подъемов уровней воды. В противном случае это могло привести к подтоплению населенных пунктов.
Взрывные работы будут проводиться по мере необходимости в местах возможных ледовых заторов. Следующие взрывы обещали на реке Ай в Дуванском районе, на реке Инзер в Архангельском районе, на реке Юрюзань в Салаватском районе, на реке Сакмара в Хайбуллинском районе.
Жителей Башкирии попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Также им рекомендовали не пугаться, ведь для работ используют 500 кг взрывчатки.