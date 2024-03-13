Лейтенанта из Башкирии посмертно наградили Орденом Шаймуратова

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:34
В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО лейтенантом, заместителем командира стрелковой роты гвардейской отдельной мотострелковой бригады — Александром Евтеевым. Траурная церемония состоялась во вторник, 12 марта, в Белорецке.
На прощании с погибшим присутствовали глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта и премьер-министр республики Андрей Назаров. Они выразили соболезнования родным и близким погибшего, а также вручили семье погибшего Орден Шаймуратова, который был присвоен Александру Евгеньевичу посмертно.
— Приношу слова глубочайшего соболезнования семье погибшего воина, настоящего Героя. Низкий поклон родителям за такого сына! — написал Иванюта в соцсетях.
Как сообщили в администрации Белорецкого района, Александр Евгеньевич Евтеев родился в 1980 году в Белорецке. Учился в 20-й и 21-й школах, окончил Уральскую государственную юридическую академию. Более двадцати лет проработал заместителем прокурора в межрайонной прокуратуре города Ирбит Свердловской области. За достижения неоднократно получал благодарственные письма и грамоты, самая значимая из которых — благодарность от генерального прокурора России.
В августе 2023 года Евтеев заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО в качестве добровольца.