Лейтенанта из Башкирии посмертно наградили Орденом Шаймуратова

Как сообщили в администрации Белорецкого района, Александр Евгеньевич Евтеев родился в 1980 году в Белорецке. Учился в 20-й и 21-й школах, окончил Уральскую государственную юридическую академию. Более двадцати лет проработал заместителем прокурора в межрайонной прокуратуре города Ирбит Свердловской области. За достижения неоднократно получал благодарственные письма и грамоты, самая значимая из которых — благодарность от генерального прокурора России.